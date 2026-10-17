Mps: nessun passo indietro di Lovaglio, smentite indiscrezioni stampa locale

Milano, 17 ott. (askanews) – Nessun passo indietro da parte dell’amministratore delegato di Mps Luigi Lovaglio. Lo fanno sapere fonti vicine al Monte dopo le indiscrezioni della stampa locale su sue presunte dimissioni, alla luce anche dell’appoggio della Fondazione Mps all’Opas di Intesa Sanpaolo, in vista della assemblea del 29 ottobre.

Ieri, il presidente della Fondazione, Riccardo Coppini, in una nota, ha proposto alla Deputazione amministratrice, che si riunirà il 23 ottobre, di esprimere una valutazione positiva dell’offerta lanciata da Intesa sul Monte. Coppini “esporrà ai componenti della Deputazione il valore insito nell’operazione di Intesa Sanpaolo per la Fondazione Mps nella sua veste di azionista e punto di riferimento dei territori del senese, nei confronti dei quali si ritiene che Intesa Sanpaolo avrà un ruolo di particolare significato per l’economia e la società”. Allo stesso tempo il presidente “valuta positivamente lo storico rapporto virtuoso tra Intesa Sanpaolo e le sue fondazioni azioniste”.