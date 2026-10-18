Ballando, Alberto Matano boccia Eugenio Finardi ma lui lo affonda: “Sei un pessimo giudice”

(Adnkronos) –

Botta e risposta tra Alberto Matano e Eugenio Finardi a Ballando con le stelle. Nel corso della puntata andata in onda stasera, sabato 17 ottobre, il cantatore ha portato in scena un paso con la sua maestra di ballo, Rebecca Gabrielli. Una performance anticipata da un clip di presentazione in cui Finardi si è raccontato a cuore aperto ripercorrendo alcuni momenti delicati del suo vissuto e le difficoltà legate ai figli.

A smorzare l’entusiasmo però ci ha pensato Alberto Matano che, dapprima si è complimentato per la sua presenza a Ballando con le stelle, ma subito dopo non ha risparmiato critiche al ballo: “A parte il mantello”, nella parte iniziale, “è stato un disastro”. Il giurato è stato subito interrotto dal concorrente stesso: “No Matano scusami un attimo ma tu sei un disastro come giudice”, ha sbottato Finardi.

Matano ha replicato, senza farsi influenzare dalla provocazione: “È un opinione la tua e posso dire? Sono contento che tu abbia interloquito con noi in maniera autentica. Io dico quello che vedo, sono contento che tu lo dica. Sono sincero, come sarà sincero il mio voto”, ha detto il giudice. Parere condiviso anche dagli altri giudici, che hanno evidenziato i progressi ottenuti dal cantautore in pista.