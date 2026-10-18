Cortei, Schlein: a chi chiede benzina Meloni risponde con autonomia differenziata

Roma, 18 ott. (askanews) – “È arrivato anche un appello al Governo da parte dei sindaci perché anticipi la convocazione di queste categorie, che è arrivata se non sbaglio per il 27 o il 28, cioè tra 11 giorni. Ma davvero dobbiamo aspettare il congresso della Lega per dare ascolto a pescatori autotrasportatori e agricoltori? Cioè praticamente a Meloni nel palazzo sono andati a dire ‘presidente guardi che il Sud non ha benzina’ e lei risponde ‘e dategli l’autonomia differenziata'”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nella sua relazione introduttiva dell’assemblea nazionale del Pd alla Nuvola dell’Eur.

“A questo siamo arrivati. Questo – ha aggiunto – è il governo che ha fatto le scelte più antimeridionaliste della storia repubblicana. Toccherà noi invece dire che non c’è il riscatto per l’Italia se non c’è il riscatto del Sud”.