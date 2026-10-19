Festa Roma, “Spaccanapoli Times”, arte e teatro contro disumanizzazione

Roma, 19 ott. (askanews) – Alla Festa del cinema di Roma i due fondatori del Teatro Segreto Ruggero Cappuccio e Nadia Baldi hanno presentato il film “Spaccanapoli Times”, un inno al teatro, all’arte e anche alle fragilità umane in un mondo dominato da tecnologia e consumismo. Protagonisti quattro fratelli interpretati dallo stesso Cappuccio, da Giovanni Esposito, Gea Martire, Franca Abategiovanni, che si ritrovano nella casa di famiglia e che tra ricordi, eccessi, stravaganze mostrano tutta la loro umanità.

Le regista Nadia Baldi alla Festa di Roma ha spiegato: “Sono quattro facce della stessa medaglia, sono degli elementi che raccontano come è ancora possibile umanizzare l’essere umano, visto che stiamo andando verso la degenerazione umana, siamo dei piccoli criceti in una ruota. Loro con i loro mondi, con la loro sensibilità ci raccontano l’essenza dell’uomo, la possibilità di emozionarsi, essere a contatto uno con l’altro, provare emozioni reali”.

Il film, che ha toni comici e surreali, mostra che l’arte e gli artisti rappresentano ancora un antidoto e un argine alla disumanizzazione. “L’arte, la bellezza, la cultura, possono essere un segnale, uno strumento, per poter rimanere ancorati all’essere umano, non a questa deriva che ci sta allontanando da noi”, ha detto la regista, che ha aggiunto: “La vera rivoluzione è il teatro, il vero progresso. Chiunque entra in un teatro deve disconnettersi per connettersi con l’emozione che un altro essere umano ti regala”.