X
<
>

Centrodestra, Cateno De Luca: con noi entra il partito dei sindaci

| 21 Ottobre 2026 19:15 | 0 commenti

Askanews, Video Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 21 ott. (askanews) – “Abbiamo fatto una scelta alla luce del sole con il centrodestra. Ci è stata data la possibilità di poter inserire nella prossima agenda di governo le esigenze dei palazzi delle municipalità, con una strategia elitaria per i territori e con un’esperienza civica che abbiamo. Oggi il partito dei sindaci entra a tutti gli effetti nel centrodestra”. Così Cateno De Luca, a margine della presentazione della componente ‘Sud chiama Nord’ alla Camera.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA