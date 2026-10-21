Centrodestra, Cateno De Luca: con noi entra il partito dei sindaci

Roma, 21 ott. (askanews) – “Abbiamo fatto una scelta alla luce del sole con il centrodestra. Ci è stata data la possibilità di poter inserire nella prossima agenda di governo le esigenze dei palazzi delle municipalità, con una strategia elitaria per i territori e con un’esperienza civica che abbiamo. Oggi il partito dei sindaci entra a tutti gli effetti nel centrodestra”. Così Cateno De Luca, a margine della presentazione della componente ‘Sud chiama Nord’ alla Camera.