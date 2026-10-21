Credem, requisito Pillar 2 2027 all’1,14%, si conferma tra migliori in Ue

Roma, 21 ott. (askanews) – La Banca Centrale Europea ha definito il Requisito di Pillar 2 (P2R) di Credem per il 2027 all’1,4%, che conferma il Gruppo tra i migliori in Italia ed in Europa nel novero delle banche vigilate direttamente da Francoforte. Lo rivendica la stessa banca con un comunicato, spiegando che il Requisito di Pillar 2 deriva dall’analisi annuale SREP – Supervisory Review and Evaluation Process – che ha così ribadito la solidità del modello di business e dei presidi di gestione dei rischi di Credito Emiliano.

Conseguentemente, si legge, il requisito patrimoniale complessivo, che indica il livello minimo di capitale da rispettare a fronte delle attività svolte dal Gruppo ed a tutela dei risparmiatori, per il 2027, ammonta a 8,63% per quanto riguarda il CET 1 ratio. I requisiti per il Tier 1 ratio e per il Tier Total sono invece rispettivamente fissati a 10,39% e 12,74%.

Al 30 giugno 2026, dice ancora Credem, tutti i coefficienti patrimoniali del Gruppo sono ampiamente superiori ai requisiti. In particolare il CET1 Ratio a livello di Credemholding (perimetro di vigilanza) era pari a 16,22% con un elevato buffer rispetto ai requisiti patrimoniali, sia in vigore che prospettici, e tra i più ampi del sistema. Al riguardo vale anche evidenziare che alla medesima data il CET1 Ratio a livello di Gruppo Bancario risultava pari a 17,45%.

“Questo è per noi un traguardo importante, che si conferma nel tempo, e che sottolinea la bontà della nostra azione quotidiana. Solidità e stabilità sono indispensabili per poter essere efficaci e credibili verso tutti coloro che operano con il Gruppo. Sono caratteristiche che permettono di valutare con serenità percorsi di crescita e nuovi investimenti in tecnologie, persone, servizi e processi e che fanno sì che possiamo essere motore di sviluppo in tutti i territori in cui supportiamo famiglie ed imprese”, ha dichiarato Stefano Morellini, direttore generale di Credem.