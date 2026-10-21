Dl Cortei, Salvini: stop Colle? Rispettiamo le decisioni tutti

Milano, 21 ott. (askanews) – “In qualche modo rispettiamo le decisioni di tutti. I 500 parà che da Siena arriveranno a Milano sanno perfettamente cosa fare e come farlo ci sono anche strumenti come i droni per avere un occhio in più e un’attenzione in più”.Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sullo stop del Colle ai poteri di polizia per i militari.”Affiancheranno le forze dell’ordine nei punti sensibili, pronti a intervenire in qualunque quartiere richieda il loro intervento”, ha spiegato Salvini al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in Prefettura a Milano.