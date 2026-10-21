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Fancia, tassi Oat 10 anni sfiorano il 5%, ai massimi dal 2002

| 21 Ottobre 2026 13:49 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 21 ott. (askanews) – Il rendimento del titolo di Stato francese a dieci anni si attesta al 4,98%, con uno spread sul Bund tedesco di 157 punti base. Sul debito del Paese pesano le preoccupazioni degli investitori per la stabilità politica e le finanze pubbliche.

In seduta il rendimento ha raggiunto il 5%, livello che non si vedeva dal 2002, secondo quanto riferisce il Financial Times. A fine febbraio era al 3,2%.

Il movimento segue giorni di disordini e tensioni politiche, dopo che le manifestazioni sul costo della vita e sull’istruzione sono degenerate in rivolte e saccheggi.

Venerdì è attesa la decisione di Moody’s sul rating della Francia, attualmente ad Aa3 con prospettive negative.

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