Manuel Otto muore in diretta Twitch, l’influencer aveva 30 anni

(Adnkronos) –

Morte choc in diretta streaming. L’influencer tedesco Manuel Otto, 30 anni, ha perso la vita i﻿n seguito a un incidente avvenuto durante una diretta sul proprio canale Twitch, come riportato da TMZ. Il giovane aveva creato un popolare gioco multiplayer quando aveva 14 anni.

A comunicarlo è stato un portavoce di ‘Stick Run’, proprio il gioco creato da Otto, che ha rilasciato una dichiarazione in cui riconosceva l’esistenza del video, ammettendo anche l’ipotesi del suicidio. Twitch ha provveduto a buttare giù immediatamente la diretta rimuovendo così il video dalla propria piattaforma per evitare che si diffondesse sul web.