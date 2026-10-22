X
<
>

MotoGp, domani libere e pre-qualifiche Gp Australia: orario e dove vederle

| 22 Ottobre 2026 19:05 | 0 commenti

MotoGp, domani libere e pre-qualifiche Gp Australia: orario e dove vederle

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. A due settimane dal weekend del Gp d’Indonesia, il Motomondiale si sposta a Phillip Island per il Gp d’Australia, in programma da domani, venerdì 23 ottobre, a domenica 25 ottobre. Si comincia all’1.40 di mattina con le prove libere, per continuare alle 6 con le pre-qualifiche. Si riparte dal trionfo di Marco Bezzecchi e dell’Aprilia a Mandalika, dove ha preceduto altre tre moto di Noale, quelle di Raul Fernandez, Jorge Martin e Ai Ogura. Ecco orari, programma di giornata e dove vedere tutti gli appuntamenti di domani in tv e streaming. 

Ecco gli appuntamenti di venerdì 23 ottobre, del Gp d’Australia: 

Ore 1.40: MotoGp – Prove Libere 

Ore 6.00: MotoGp – Pre-Qualifiche. 

Le prime prove libere e le pre-qualifiche del Gp d’Australia saranno visibili in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA