Ballando con le stelle, Safroncik-Lini ‘senza pace’: botta e risposta social

(Adnkronos) – Anna Safroncik ‘contro’ Leonardo Lini, nuova puntata. In attesa del nuovo appuntamento con Ballando con le stelle, in programma sabato 24 ottobre su Raiuno, il movimentato rapporto tra la concorrente e il maestro si arricchisce di un nuovo episodio. Dopo le scintille in diretta sabato scorso, con una tensione evidente nella coppia e le ‘accuse’ di Safroncik al partner, sono arrivate le scuse e le spiegazioni davanti alle telecamere di Ballando segreto: “Mi sono sentita di aver tradito lui, perché ho sbagliato un ballo meraviglioso e me la sono presa con lui”, le parole di Safroncik. Caso chiuso? Forse. A vivacizzare l’avvicinamento alla puntata di domani, ecco il profilo Instagram di Lini.

Il maestro pubblica una clip, presumibilmente proveniente dalla puntata di sabato scorso, in cui Safroncik chiacchiera con Eugenio Finardi nella sala delle stelle. “L’altro giorno ho sentito Nikita (Perotti, maestro di Aurora Ramazzotti), che carino… diceva a Aurora ‘l’importante per me è che tu sia serena sempre. Col sorriso vedrai che andremo benissimo e vinceremo’. Ma ce l’avessi io un maestro così, invece ho questa testa di legno…”, il riferimento a Lini, che oggi coglie l’assiste e sui social pubblica la sua foto in versione ‘tronco umano’…