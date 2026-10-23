Dramma a Tortona, bimba di 3 anni trovata morta in casa: arrestata la mamma

(Adnkronos) – Tragedia familiare nella notte a Tortona, nell’alessandrino dove nella notte i carabinieri, intervenuti in un’abitazione, hanno trovato senza vita una bimba di poco piu’ di tre anni. In casa con la piccola era presente solo la mamma che è stata immediatamente ascoltata dal Pubblico Ministero e successivamente arrestata. Sono in corso gli accertamenti e le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e le effettive responsabilità dell’accaduto.