Eni, innovazione e competitività al centro della filiera

Roma, 23 ott. (Askanews) – Rafforzare la competitività delle imprese, accompagnare i processi di trasformazione industriale e valorizzare le eccellenze della filiera energetica. Sono questi gli obiettivi al centro dell’impegno di Eni per lo sviluppo della propria catena del valore, raccontati a Roma nel corso dell’evento “Eccellenza e innovazione nella filiera dell’energia”. Un percorso che trova espressione nel programma Energia di Filiera, attraverso il quale Eni ha coinvolto circa 100 fornitori interessati dai processi di trasformazione industriale, sostenendoli nella definizione di strategie di crescita e sviluppo calibrate sulle esigenze delle singole realtà imprenditoriali.Claudia Almadori, Responsabile Procurement di Eni, ha dichiarato: “Il bilancio del progetto ‘Energia di Filiera’ è molto positivo, non soltanto per i risultati che ha raggiunto ma per la sua prospettiva impostata al confronto e all’ascolto confermando quanto la collaborazione tra Eni e la propria filiera possa generare valore e accompagnare la trasformazione industriale. Attraverso gli Eni Supply Chain Awards 2026 inoltre valorizziamo le eccellenze che emergono dalla nostra filiera, perché premiarle significa creare un esempio capace di stimolare anche altre imprese. Oggi a quell’eccellenza abbiamo dato una declinazione concreta: sicurezza nei luoghi di lavoro, innovazione e attitudine a cogliere le sfide giocando d’anticipo”.L’evento Eni tenutosi a Roma “Eccellenza e innovazione nella filiera dell’energia” ha sancito la conclusione del percorso del Programma Energia di Filiera, ospitando la cerimonia di premiazione degli Eni Supply Chain Awards 2026, un riconoscimento che ha incensato le aziende appaltatrici di Eni più virtuose sui temi di sicurezza, innovazione e capacità di affrontare il cambiamento.Marica Calabrese, Responsabile Health, Safety, Environment & Quality di Eni, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Per noi di Eni l’evento “Eccellenza e innovazione nella filiera dell’energia” è fondamentale perché premia l’impegno dei nostri fornitori. L’eccellenza si misura anche nel contributo che ciascuno di questi fornitori mette nella sicurezza dei loro lavoratori, dei colleghi di Eni e dell’ambiente”.Una giornata di approfondimenti tematici che ha suggellato il valore strategico della collaborazione tra un’azienda leader nel comparto energetico come Eni e la sua supply chain nel promuovere, all’intero comparto, innovazione, crescita delle competenze e sviluppo di soluzioni capaci di rispondere con efficacia alle sfide di un contesto in continua evoluzione.