Ucraina, anche Meloni tra i potenziali negoziatori: i candidati per parlare con Putin

(Adnkronos) – I leader europei stanno esaminando potenziali negoziatori per confrontarsi con Vladimir Putin nei colloqui volti a porre fine alla guerra in Ucraina. Fonti diplomatiche hanno riferito al Telegraph che sono stati presi contatti con possibili candidati per il ruolo. La premier italiana Giorgia Meloni, il presidente finlandese Alexander Stubb, e il presidente ceco Petr Pavel, sono stati tutti proposti per la posizione, così come Mette Frederiksen, la premier danese, e Jonas Gahr Støre, il premier norvegese. Nelle ultime settimane, in tutta Europa è cresciuto il senso di urgenza nel trovare rappresentanti che si uniscano ai colloqui di pace, a causa dei timori che Donald Trump non rappresenti più i migliori interessi del Continente.

“Ciò che l’Europa ha imparato è che deve esserci innanzitutto un consenso sul fatto che dobbiamo negoziare con i russi”, ha detto al Telegraph una fonte a conoscenza delle discussioni. “In secondo luogo, deve esserci un consenso su quale sia tale posizione”. La spinta dell’Europa ad assumere un ruolo più importante nei negoziati tra Kiev e Mosca è stata innescata da oltre un anno di mediazione statunitense infruttuosa. I tentativi di Trump di mediare un accordo di pace si sono in gran parte arenati a causa del rifiuto di Putin di abbandonare le sue richieste territoriali massimaliste in Ucraina.

Mercoledì, Steve Witkoff, l’inviato del presidente degli Stati Uniti, ha annunciato che i colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Ucraina e Russia riprenderanno il mese prossimo. Tuttavia, le discussioni si svolgeranno sullo sfondo della decisione della Casa Bianca di revocare le sanzioni a Mosca e di un accordo per l’importazione di diesel dalla Russia.