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Violenta rissa tra algerini e afghani al Cas di Monastir, un arresto

| 23 Ottobre 2026 19:05 | 0 commenti

Violenta rissa tra algerini e afghani al Cas di Monastir, un arresto

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(Adnkronos) –
I Carabinieri di Monastir (Cagliari) sono intervenuti ieri sera intorno alle 21 al Centro di accoglienza straordinaria in seguito a una chiamata di emergenza al 112 per gravi disordini in corso. Dai primi accertamenti è emerso che poco prima si era scatenata una violenta rissa tra due gruppi di ospiti, rispettivamente algerini ed afghani, i quali si erano affrontati anche con bastoni, spranghe e altri oggetti atti a offendere. 

L’immediato intervento delle forze dell’ordine ha consentito di riportare la situazione alla calma e di rintracciare uno dei principali agitatori del gruppo algerino, un 25enne, che presentava ferite al capo riportate durante lo scontro: il giovane è stato arrestato per il reato di rissa aggravata.  

I sanitari del 118, intervenuti per le prime cure, hanno successivamente trasportato altri due giovani rimasti feriti, in codice giallo, presso i Pronto soccorso degli ospedali di Cagliari. 

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