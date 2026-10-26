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Il Real di Mourinho vince il Clasico, Barca battuto 2-1

| 26 Ottobre 2026 01:04 | 0 commenti

Il Real di Mourinho vince il Clasico, Barca battuto 2-1

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Il Real Madrid di Josè Mourinho vince il Clasico battendo 2-1 il Barcellona al Camp Nou, nella 10/a giornata della Liga spagnola. Protagonista assoluto Mbappé che firma la personale doppietta al 41′ e all’87’. Nel mezzo il momentaneo pareggio del Barca con Raphinha al 61′.  

Con questo risultato il Real interrompe la striscia del Barcellona di nove vittorie nelle prime nove giornate di Liga e riporta le merengues a -3 dal Barcellona capolista, tra le due c’è l’Atletico secondo a -2 dalla vetta. 

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