Regioni, Mattarella: fare sistema tra Istituzioni è risorsa Repubblica

Roma, 26 ott. (askanews) – “L’unità di intenti, la proficua collaborazione, il perseguimento di obiettivi condivisi – che costantemente riscontro nel partecipare alle assise delle Regioni, delle Province e dei Comuni – rappresentano per la Repubblica una risorsa fondamentale che alimenta la necessaria fiducia dei cittadini nelle istituzioni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Palazzo Vecchio al Festival delle Regioni.

“La consapevolezza della necessità di fare sistema tra gli enti territoriali è espressione di una cultura istituzionale che valorizza l’articolazione della Repubblica in chiave collaborativa, in coerenza con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza” ha sottolineato il presidente.

“Lo spirito che anima la Conferenza coniuga l’unità della Repubblica con il pluralismo, salvaguardando le differenze e promuovendo al contempo il riequilibrio economico e sociale” ha concluso.