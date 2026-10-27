‘Amway Cares’, la Global Week of Service arriva per la prima volta in Italia

(Adnkronos) – Amway, la più grande azienda di vendita diretta al mondo, ha esteso per la prima volta oltre i confini del West Michigan la sua Amway Cares Week of Service, portando l’iniziativa in 12 Paesi nel mondo, tra cui l’Italia. Giunta alla sua quinta edizione, l’iniziativa ha mobilitato oltre 1.300 dipendenti a livello globale, che insieme hanno contribuito con più di 7.000 ore di volontariato a sostegno di oltre 60 organizzazioni no profit. Dai campi agricoli alle mense sociali, dalla realizzazione di parchi giochi alla preparazione di kit di emergenza, i team Amway di tutto il mondo hanno dedicato il proprio tempo a sostenere l’accesso al cibo e a una corretta alimentazione e creare spazi sicuri e accoglienti dove i bambini possano giocare e crescere. Realizzata nell’arco di diverse settimane in tutto il mondo, l’iniziativa è espressione della cultura della cura che contraddistingue l’azienda e del suo impegno a rafforzare le comunità in cui i dipendenti vivono e lavorano.

Quest’anno, per la prima volta, l’iniziativa globale è arrivata anche in Italia. Sebbene il volontariato faccia da sempre parte dell’impegno di Amway Italia a sostegno delle comunità locali, il 2026 ha segnato la prima partecipazione della filiale alla Amway Cares Week of Service. Il 10 giugno 2026, un gruppo di 30 dipendenti Amway ha preso parte a un’attività di pulizia lungo la Darsena di Milano, dedicando circa due ore al ripristino di una delle location più iconiche e frequentate della città. I volontari hanno raccolto complessivamente 15 sacchi di rifiuti dagli spazi pubblici circostanti. L’attivazione milanese ha portato un contributo concreto al miglioramento dell’ambiente locale, valorizzando l’esperienza di residenti e visitatori in una delle zone di ritrovo più vivaci della città. Oltre all’impatto ambientale diretto, l’iniziativa ha rafforzato lo spirito di squadra e il coinvolgimento dei dipendenti, confermando l’impegno di Amway verso la responsabilità ambientale e verso azioni collettive capaci di generare un impatto positivo a livello locale.

“Il volontariato è parte integrante della cultura Amway, e questa iniziativa ha rappresentato per i nostri collaboratori in tutta la regione l’occasione di trasformare i valori dell’azienda in azioni concrete a favore delle comunità in cui vivono e lavorano”, ha dichiarato Jon Voskuil, Managing Director Amway Esan. L’attivazione italiana si inserisce in un impegno globale più ampio che, per la prima volta, ha unito dipendenti di culture, lingue e comunità diverse attorno a un obiettivo comune: il servizio. Un progetto nato nel West Michigan che si è trasformato in un’espressione globale della cultura della cura di Amway, dimostrando come anche un’azione a livello locale, come quella realizzata a Milano, possa generare un impatto significativo su scala globale.