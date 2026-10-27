Wta Tokyo, Paolini sconfitta all’esordio da Osaka

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini esce di scena al primo turno al “Toray Pan Pacific Open”, il Wta 500 sul duro in calendario dal 1973, quest’anno in programma fino a domenica 1° novembre all’Ariake Coliseum di Tokyo, in Giappone.

La tennista toscana, numero 35 Wta, si è arresa in due set alla ‘padrona di casa’ Naomi Osaka, 19esima del ranking e testa di serie numero 7, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-3 7-6(4), maturato in un’ora e 38 minuti di gioco.

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