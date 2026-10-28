Serie A, oggi Genoa-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A. Oggi, mercoledì 28 ottobre, la Juventus guidata in panchina da Luciano Spalletti fa visita al Genoa allenato da Daniele De Rossi. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria, i bianconeri hanno vinto per 2-0 in trasferta sul campo del Lecce grazie ai gol di McKennie e Douglas Luiz, mentre i rossoblù si sono imposti a Marassi per 1-0 sul Venezia con una rete di Ellertson. In classifica la Juventus si trova in sesta posizione con 14 punti insieme al Frosinone, mentre il Genoa è quindicesimo a quota 7 con il Monza.

Ecco le probabili formazioni di Genoa-Juventus, in campo alle 20.45:

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Traore, El Shaarawy; Colombo, Osmajic. All. De Rossi.

JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti.

Genoa-Juventus verrà trasmessa in diretta tv e streaming, in esclusiva, su Dazn.