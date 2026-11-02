Midterm, l’ambizione dei Dem: governare la maggioranza degli Stati

New York, 2 nov. (askanews) – Alle elezioni di metà mandato del prossimo 3 novembre non si rinnova solo il Congresso americano.

In 36 stati si elegge un nuovo governatore. I democratici sperano di arrivare alla guida di una maggioranza di Stati per la prima volta dal 2010. Per farlo dovrebbero aggiungerne due ai 24 sotto il loro controllo attuale, contro i 36 in mano ai repubblicani. In Ohio, Georgia e Michigan le sfide più accese.

OHIO

In alcuni stati, la sfida è diventata brutale. E’ il caso dell’Ohio dove il repubblicano Vivek Ramaswamy ha ritirato uno spot controverso centrato sulla madre biologica della sfidante democratica Amy Acton, che con lei non ha contatti da quasi 50 anni dopo un’infanzia segnata da abusi sessuali da parte del patrigno. Quello spot ha fatto da boomerang contro Ramaswamy con vari elettori che hanno deciso di votare per Acton, vista in vantaggio. In Ohio i democratici hanno vinto solo una delle ultime nove elezioni per il ruolo di governatore.

GEORGIA

In altri stati come la Georgia, dove la sfida è vista come un termometro per le presidenziali del 2028, si punta a fare la storia: la candidata democratica ed ex sindaca di Atlanta Keisha Lance Bottoms punta a diventare non solo la prima donna di colore nella poltrona di governatore in Usa ma anche la prima democratica a guidare il Peach State in oltre un quarto di secolo. A sfidarla puntando alla poltrona dell’uscente repubblicano Brian Kemp c’è il miliardario Rick Jackson, che di tasca sua ha speso 100 milioni di dollari.

MICHIGAN

La sfida per la guida del Michigan è tra le più competitive di questo ciclo elettorale. Nello stato che ospita la capitale dell’industria automobilistica americana dagli Anni 60 nessun partito ha mai conquistato la poltrona di governatore due volte di fila. Nello stato swing che Trump aveva vinto nel 2016 e nel 2024 e Joe Biden nel 2020, a sfidarsi per il posto che la democratica Gretchen Whitmer deve lasciare per limite di mandato raggiunto sono la democratica Jocelyn Benson e il deputato repubblicano John James.

Da monitorare anche le elezioni in Iowa, Nevada – dove i data center sono un tema dominante -, Wisconsin (dove il candidato repubblicano appoggiato da Trump, il deputato Tom Tiffany, ha preso le distanze dal presidente) e Arizona, dove siccità, immigrazione e costo della vita determineranno se la democratica Katie Hobbs verrà rieletta o se invece il deputato repubblicano Andy Biggs avrà la meglio.