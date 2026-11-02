Serie A, chi gioca oggi? Le partite di giornata e dove vederle

(Adnkronos) – Si chiude il decimo turno di Serie A. Oggi, lunedì 2 novembre, va in archivio la giornata 10 di campionato con le ultime due partite. Alle 18:30 di gioca Sassuolo-Fiorentina, con i viola a caccia di punti pesanti per rialzare una classifica nera, che li vede la squadra di Vanoli al quartultimo posto, con soli 5 punti. In serata, alle 20:45, il monday night

Atalanta-Parma. Ecco dove vedere le partite di oggi in tv e streaming.

Ecco il programma delle partite di Serie A di oggi, lunedì 2 novembre, e dove vederle in tv e streaming:

Ore 18:30 Sassuolo-Fiorentina visibile in diretta tv su Dazn e Sky Sport e in straming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn

Ore 20:45 Atalanta-Parma visibile in diretta tv e in streaming su Dazn