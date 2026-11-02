Stellantis: mancano componenti, possibili nuovi stop in Italia

Milano, 2 nov. (askanews) – La mancanza di un componente fornito da un produttore esterno per la centralina del motore N3 Gse sta causando importanti blocchi produttivi su alcuni modelli Fiat, in particolare Pandina, con possibili ulteriori fermate negli stabilimenti di Pomigliano d’Arco e Mirafiori nei mesi di novembre e dicembre. Lo comunica Stellantis, precisando che le difficoltà di approvvigionamento hanno già avuto un impatto sui volumi di vendita e sulla quota di mercato di Fiat a ottobre e nel cumulato dell’anno.

Il gruppo sta lavorando per individuare soluzioni alternative e ripristinare progressivamente la normale attività produttiva. Le criticità potrebbero tuttavia proseguire fino alla fine dell’anno, interessando anche la produzione della Fiat 500 a Mirafiori.

La riduzione dei volumi potrebbe inoltre comportare sospensioni temporanee delle attività in alcuni stabilimenti italiani di Stellantis impegnati nella produzione di componenti per motori.

I dati ufficiali sulle immatricolazioni di ottobre saranno diffusi oggi alle 18.