Veltroni: “Nessuno prende Trump sul serio, è come Bombolo”

(Adnkronos) – “E’ come avere Bombolo presidente degli Stati Uniti”. Walter Veltroni, ospite di Che tempo che fa, si esprime così su Donald Trump a poche ore dalle elezioni di midterm in programma il 3 novembre negli Stati Uniti. “La cosa grave di Trump è che nessuno ormai lo prende più sul serio. E’ come avere Bombolo presidente degli Stati Uniti. Bombolo recitava ed era simpatico. Bombolo sarebbe un passo avanti”, dice Veltroni conversando con Fabio Fazio. Trump, dice Veltroni, si comporta come il personaggio interpretato dal caratterista Franco Lechner, protagonista di una lunga serie di commedie negli anni ’70 a

“Per i compagni della mozione Bombolo, Bombolo è morto. E quindi ne dobbiamo trovare un altro”, interviene Massimo Giannini, riproponendo una battuta resa celebre da Corrado Guzzanti che, nell’occasione, interpretava proprio… Walter Veltroni in una memorabile gag nel programma Parla con me condotto da Serena Dandini.