Terremoto in Venezuela, angoscia per i lucani dispersi

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Famiglie col fiato sospeso in attesa del bollettino ufficiale del Ministero degli Esteri per i 40 lucani dispersi e irreperibili dopo il tragico terremoto in Venezuela

Ore di angoscia per i lucani emigrati in Venezuela e le famiglie di origine. Tra gli oltre 50 mila dispersi provocati dal devastante terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela figurano infatti anche decine di italo-venezuelani, e tra loro potrebbero esserci cittadini e famiglie di origine lucana, appartenenti a una delle comunità italiane storicamente più radicate nel Paese sudamericano. È questa la notizia che alimenta la maggiore preoccupazione nelle reti dell’emigrazione lucana, mentre continuano senza sosta le ricerche tra le macerie e il bilancio della tragedia assume dimensioni sempre più drammatiche. Dunque, la principale e più drammatica notizia che rimbalza da Caracas si trasforma in un’attesa straziante per centinaia di famiglie lucane.

Un silenzio assordante che unisce i piccoli borghi dell’entroterra appenninico alle macerie fumanti di La Guaira, epicentro del disastro e storica meta dell’emigrazione regionale. L’ansia stringe i comuni come Pescopagano, dove quasi una famiglia su tre vanta legami di parentela diretti oltreoceano, ma anche centri come Matera e Potenza, che guardano ai bollettini dell’Unità di Crisi della Farnesina con crescente disperazione. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato che gli italo-venezuelani complessivamente dispersi ed esplicitamente monitorati dalle autorità italiane sono circa quaranta, un nucleo ristretto di casi accertati che si inserisce nel gigantesco e spaventoso buco nero delle cinquantamila persone introvabili.

IL DRAMMA DELLA BASILICATA

Per la Basilicata, tuttavia, il dramma non si misura soltanto nei numeri. Dietro ogni nominativo disperso potrebbe esserci una storia di emigrazione partita dai piccoli comuni lucani, un legame familiare rimasto vivo attraverso generazioni e oggi improvvisamente sospeso nell’incertezza. Finché non sarà completato il difficile lavoro di identificazione e ricerca, la speranza continuerà ad accompagnare le migliaia di famiglie che, tra Italia e Venezuela, attendono una telefonata, un messaggio o un segnale capace di interrompere il silenzio imposto da una delle più gravi catastrofi naturali che abbiano colpito il Paese sudamericano negli ultimi decenni.

I NUMERI E I SOCCORSI

Il presidente dell’Assemblea Nazionale venezuelana, Jorge Rodriguez, ha annunciato che il numero delle vittime continua a salire ed è arrivato a 1.430 persone.

Parole che aumentano lo sconforto in Basilicata, dove le istituzioni locali tentano di mantenere vivi i canali di contatto. La macchina dei soccorsi internazionali si è attivata immediatamente e l’Italia è in prima linea. I Vigili del Fuoco, in coordinamento con la Protezione Civile, sono sbarcati nella notte a Maracay a bordo di un Boeing 767 dell’Aeronautica Militare e si sono subito trasferiti a La Guaira. “Questa notte è arrivata la prima squadra inviata dall’Italia, il primo aereo è atterrato in un aeroporto vicino a Caracas, sono già al lavoro i nostri Vigili del Fuoco, l’Unità di Crisi e la Protezione Civile”. Un secondo aereo con altro personale esperto in recupero di feriti è poi arrivato nella tarda serata di ieri ora italiana.

Da Dubrovnik, a margine del Med9, lo stesso Tajani ha poi aggiunto: “Ci sono tante offerte umanitarie ed economiche da parte di privati cittadini italiani, però bisogna vedere come poter finalizzare questi aiuti perché ci sono dei problemi di sicurezza e di organizzazione”. Mentre l’Onu, tramite il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp), stima danni materiali diretti per 6,7 miliardi di dollari – pari al 6% del Pil nazionale venezuelano, escludendo i costi di ricostruzione a lungo termine che potrebbero triplicare l’impatto – la priorità assoluta resta quella di scavare tra le macerie degli 1,7 milioni di edifici danneggiati.

IL BILANCIO PROVVISORIO

Il bilancio provvisorio parla di 3.238 feriti accertati e 3.142 famiglie rimaste improvvisamente senza una casa, mentre la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha schierato 14 mila militari per contrastare i primi sciacallaggi e gestire ospedali ormai al collasso. La speranza per i lucani è appesa a miracoli come quello avvenuto a La Guaira, dove un neonato è stato estratto vivo dopo 32 ore sotto le macerie. Nei paesi lucani si prega e si attende, con i telefoni stretti in mano, che quel silenzio transoceanico venga finalmente interrotto da una voce amica.

Nel frattempo anche le associazioni dell’emigrazione italiana seguono con attenzione l’evoluzione dell’emergenza, mantenendo un costante raccordo con la rete diplomatica e consolare per agevolare il reperimento di informazioni sui connazionali. La Basilicata, che nel corso degli anni ha costruito un rapporto privilegiato con le proprie comunità all’estero attraverso i circoli dei lucani e numerose iniziative culturali e istituzionali, vive queste ore con un coinvolgimento particolare. In molti comuni della regione non mancano famiglie che conservano parenti, amici o contatti diretti in Venezuela e che attendono aggiornamenti con crescente apprensione. Il timore è che con il trascorrere delle ore possano ridursi le possibilità di ritrovare in vita le persone ancora sotto le macerie, mentre le autorità continuano a chiedere il massimo sostegno della comunità internazionale per affrontare una crisi umanitaria destinata a protrarsi ancora a lungo.