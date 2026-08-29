Sanità, in Basilicata arriva il ticket sui farmaci ed è rivolta

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Ticket sui farmaci in Basilicata, il provvedimento entrerà in vigore dall’1 ottobre. L’assessore Latronico: «Sforzo necessario chiesto dal ministero per garantire i Lea»

In Basilicata arriva il ticket sui farmaci. E’ toccato all’assessore alla Salute e alle Politiche della persona, Cosimo Latronico, comunicare ieri mattina la poco gradevole notizia ai lucani: dal primo settembre – ma di fatto dall’1 ottobre prossimo è stato poi precisato – si pagheranno 2,50 euro per ogni ricetta medica relativa alla spesa farmaceutica convenzionata. La decisione è stata assunta con una delibera approvata dalla Giunta regionale della Basilicata. I motivi? «Contenimento della spesa pubblica, contrasto agli sprechi e allineamento ai tetti medi nazionali, mantenendo come priorità assoluta la tutela sociale delle fasce più fragili della popolazione», come spiega nella nota l’assessore Latronico.

Il provvedimento – si precisa dalla Regione – esclude totalmente dal pagamento tutte le categorie esenti appartenenti alle fasce più deboli. L’entrata in vigore dal primo settembre – si aggiunge – ha un «valore esclusivamente organizzativo e procedurale per dare un mese di tempo ai responsabili, alle aziende sanitarie e alle farmacie per adottare gli adempimenti tecnici e informatici necessari in modo ordinato, evitando disagi».

QUOTA MINIMA DI COMPARTECIPAZIONE ED ESENZIONI

«La quota minima di compartecipazione – ha affermato l’assessore regionale alla Salute – è concepita come misura di contenimento e razionalizzazione per contrastare gli sprechi e indirizzare la spesa verso comportamenti più appropriati e sostenibili. Lavoriamo per consolidare il principio dell’appropriatezza prescrittiva, un obiettivo prioritario per offrire ai cittadini un servizio sanitario sempre migliore. Si tratta di uno sforzo necessario, richiesto dal ministero della Salute e previsto dalle normative nazionali per le Regioni che superano i tetti di spesa. La Basilicata è tra le ultime Regioni italiane ad applicare la quota di compartecipazione che è già realtà nella maggior parte del territorio nazionale. Era nostro preciso dovere intervenire per garantire l’equilibrio finanziario e difendere l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza».

Si aggiunge inoltre che non non verseranno il ticket i pazienti affetti da malattie croniche, invalidanti o rare per i farmaci correlati alla propria patologia, i pazienti oncologici, così come i soggetti in terapia del dolore cronico e gli infortunati sul lavoro, gli invalidi e quanti sono esentati per l’appartenenza a fasce sociali più esposte.

«Nessun costo aggiuntivo – aggiunge Latronico – è previsto per i farmaci erogati direttamente dalle strutture ospedaliere e dalle farmacie delle Aziende sanitarie. Questo canale pubblico è escluso dal provvedimento e stiamo lavorando per potenziarlo ulteriormente, così da assicurare ai pazienti forniture tracciate e interamente gratuite, proseguendo nel nostro piano di efficientamento della sanità regionale».

I RISULTATI GIA’ OTTENUTI

Evidenzia i risultati già ottenuti grazie alle riforme strutturali avviate: «Il percorso di contenimento sta facendo registrare i primi risultati grazie alla spinta sull’adozione dei farmaci biosimilari e all’accordo di collaborazione con la centrale acquisti della Regione Piemonte. Questa sinergia ci sta consentendo di acquistare farmaci a prezzi decisamente più vantaggiosi, generando risparmi reali. Accanto alla centralizzazione degli acquisti, l’introduzione di questa quota minima, che monitoreremo e valuteremo semestralmente – conclude Latronico – concorre a un impegno comune per far sì che le risorse siano ottimizzate al meglio, mantenendo la totale gratuità delle cure per chi si trova in condizioni di vulnerabilità sanitaria, economica o sociale».

L’OPPOSIZIONE INSORGE

L’annuncio del pagamento del ticket sulle ricette ha provocato l’immediata reazione delle forze politiche di opposizione, che hanno duramente contestato la decisione.

«Il Partito democratico di Basilicata chiede alla Giunta regionale di rivedere questa scelta e di affrontare il problema della spesa sanitaria intervenendo sulle inefficienze, sulla programmazione, sull’appropriatezza e sull’organizzazione del sistema, senza trasformare i cittadini nel bancomat con cui correggere gli squilibri accumulati», ha scritto in una nota il senatore Daniele Manca, commissario regionale del Pd di Basilicata.

«Ancora pochi mesi fa – ricorda Manca – la stessa Giunta parlava di un disavanzo sanitario stimato in circa 64 milioni di euro e assicurava di volerlo coprire evitando che il costo ricadesse sulle famiglie. Oggi viene introdotta una nuova compartecipazione sulla farmaceutica. È una contraddizione politica sulla quale il Governo regionale deve dare spiegazioni ai lucani. (…) La priorità – sottolinea – deve essere ridurre realmente le liste d’attesa, assumere e trattenere medici e personale sanitario, rafforzare la medicina territoriale, migliorare i servizi nelle aree interne e ridurre la necessità per migliaia di lucani di rivolgersi alla sanità di altre regioni».

PER IL M5S, UNA DECISIONE “INACCETTABILE”

Una decisione definita «inaccettabile» anche dal Movimento 5 stelle. «Il Governo regionale dovrebbe chiedersi perché sempre più persone rinunciano o rimandano le cure a causa dei costi, delle liste d’attesa e della necessità di rivolgersi alla sanità privata. E invece di dare una risposta a questo problema, introduce un nuovo costo di 2,50 euro per ogni ricetta farmaceutica», scrive in una nota Christian Giordano, coordinatore regionale M5s in Basilicata.

«In un momento in cui le famiglie lucane sono già alle prese con il peso sempre maggiore del carburante e con il caro vita – aggiunge Giordano -, la Regione dovrebbe trovare soluzioni per alleggerire le difficoltà di cittadini e imprese. Invece fa esattamente il contrario: non trova una soluzione al caro carburante e contemporaneamente introduce un altro costo per chi deve curarsi.

La questione non sono soltanto i 2,50 euro. È la filosofia che c’è dietro questa scelta. Perché quando una persona deve già sostenere il costo del carburante per raggiungere un ospedale o una struttura sanitaria, magari deve pagare una prestazione privata per evitare mesi di attesa e deve affrontare il costo dei farmaci, aggiungere un altro ticket significa aumentare il rischio che qualcuno scelga semplicemente di non curarsi. (…) La sanità pubblica dovrebbe intervenire proprio per evitare che il reddito diventi una barriera all’accesso alle cure. Se ci sono sprechi da eliminare, si eliminino. Se ci sono inefficienze da correggere, si correggano. E se gli acquisti possono essere fatti a costi inferiori, si intervenga lì.

La soluzione – conclude il coordinatore regionale M5s – non può essere sempre quella di chiedere altri soldi ai cittadini. Ed è ancora più difficile comprendere questa scelta se, come sostiene la stessa Regione, sono già stati ottenuti risultati nel contenimento della spesa farmaceutica».