Maltempo in Basilicata, copiose nevicate in provincia di Potenza

Maltempo, il sindaco di Potenza, annuncia la chiusura delle scuole per lunedì 13 gennaio. In città disagi sulla rete viaria

Da sabato 12 gennaio 2025 copiose nevicate sono cadute in Basilicata, in particolar modo in provincia di Potenza.

Disagi si registrano oggi, domenica 13 gennaio 2025, sulla rete viaria a Potenza e per questa ragione le attività didattiche dell’Università degli studi della Basilicata saranno sospese lunedì nei plessi di Macchia Romana e del Polo del Francioso.

MALTEMPO, SCUOLE CHIUSE A POTENZA

Il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, con un post su facebook ha annunciato che domani, lunedì 13 gennaio 2025, le scuole in città resteranno chiuse. Il post corredato da una sua foto mentre gioca a palle di neve invitagli studenti “ad andare a sciare”.

Nella città capoluogo, 65 mila abitanti arroccati a 820 metri di altitudine sul livello del mare, sono già caduti 20cm di neve e sta continuando a nevicare con grande intensità. La nevicata si intensificherà ulteriormente nel corso della giornata con temperature in picchiata e precipitazioni in intensificazione. A dura prova il sistema viario cittadino

Diversi altri comuni lucani hanno annunciato la chiusura delle scuole per lunedì 13 gennaio 2025

La Provincia di Potenza ha attivato il piano neve per garantire sicurezza e rendere le strade transitabili. I mezzi spartineve e spargisale sono operativi in tutto il territorio, assicurando la pulizia e la manutenzione delle arterie principali e secondarie. Il piano neve prevede l’impiego di un numero significativo di mezzi attualmente impegnati nella distribuzione di sale e nella rimozione degli accumuli dalle strade.

Inoltre dalle prime ore di questa mattina, domenica 12 gennaio 2025, l’Anas sta intervenendo con personale e mezzi spargisale e spazzaneve sul raccordo dell’A2 Sicignano – Potenza e sulle strade statali 658 Potenza – Melfi e 598 Fondo Valle d’Agri. Il traffico è regolare, con alcuni rallentamenti sulle arterie interessate dalle nevicate ma non si registrano particolari disagi. La Polizia stradale raccomanda prudenza alla guida.

RINVIATA LA PARTITA POTENZA – BENEVENTO

La Lega Pro ha disposto il rinvio della gara Potenza-Benevento, valevole per la 22esima giornata di Serie C Now e inizialmente in programma in data odierna, domenica 12 gennaio, con inizio fissato alle ore 19:30, per effetto dell’impraticabilità del terreno di gioco dello stadio Alfredo Viviani, causata dalla copiosa nevicata ancora in corso. Al contempo, la Lega ha disposto il recupero della gara per martedì 21 gennaio 2025 alle ore 15:00.

