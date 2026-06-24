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In Basilicata gli studentati finanziati dal PNRR costano fino al 150% in più del mercato: stanze a 575 euro, picchi di 705 a Potenza. L’inchiesta di Chora e Will Media sui finti canoni calmierati e le polemiche politiche.

Scandalo studentati pnrr: in Basilicata prezzi fino a due volte e mezzo il mercato privato.

Doveva essere una boccata d’ossigeno per migliaia di studenti fuori sede e per le loro famiglie, un’opportunità per garantire il diritto allo studio in una terra che soffre di uno spopolamento giovanile drammatico. Si è trasformata, invece, in un paradosso intollerabile. I fondi pubblici del PNRR destinati all’housing universitario in Basilicata hanno generato una distorsione senza precedenti, posizionando la regione tristemente in cima alla classifica nazionale della speculazione immobiliare. A svelare questa realtà è una dettagliata inchiesta giornalistica condotta dalle testate Chora Media e Will Media, pubblicata nel giugno 2026, che mette a nudo come i finanziamenti europei volti a triplicare i posti letto per i fuorisede siano finiti quasi interamente nelle mani di gestori e investitori privati.

CASO STUDENTATI PNRR IN BASILICATA, DATO SCONCERTANTE

Il dato lucano che emerge dall’analisi è sconcertante e delinea il divario più grave dell’intero territorio nazionale: in Basilicata una stanza singola “targata PNRR” arriva a costare ben due volte e mezzo, ossia il 150% in più, rispetto al prezzo medio di una normale camera sul libero mercato privato. Incrociando i canoni richiesti dagli studentati finanziati dall’Europa con le tariffe delle stanze singole censite dal mercato ordinario tramite le rilevazioni di Immobiliare.it Insights, i numeri non lasciano spazio a dubbi. Nel mercato privato della Basilicata, una camera singola per studenti ha un costo medio che si aggira intorno ai 228 euro mensili. Al contrario, una stanza realizzata all’interno di uno studentato costruito grazie ai fondi del PNRR costa mediamente la bellezza di 575 euro al mese. Una sproporzione evidente che si acuisce nel capoluogo di regione: a Potenza, infatti, i prezzi raggiungono anche punte di ben 705 euro mensili.

IL PERCHÈ DEL CORTO CIRCUITO DEI PREZZI

Come sia stato possibile questo corto circuito è spiegato chiaramente dai nodi normativi dei bandi emanati dal Ministero dell’Università. La Missione 4 del PNRR non ha previsto tetti massimi rigidi ai prezzi finali delle stanze, lasciando ampio margine di profitto ai privati. Il cosiddetto canone “calmierato” si è rivelato un falso miraggio: il vincolo prevede uno sconto di appena il 15% sui valori di mercato, ma i privati aggirano l’accessibilità inserendo nei contratti “servizi extra” obbligatori, quali palestre, lavanderie e aree coworking, che fanno lievitare i costi totali ben oltre la retta base.

STUDENTATI PNRR IN BASILICATA, LA BEFFA FINALE

A questo si aggiunge la beffa finale: secondo l’indagine, gli alloggi lucani in estate e nei giorni fuori dal periodo di studio possono essere aperti ai turisti, trasformando una misura di welfare studentesco in un business alberghiero privato.

La pubblicazione dell’inchiesta ha scatenato un vero terremoto politico. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Antonio Caso, ha espresso parole durissime: “studentati sostenuti con risorse pubbliche che costano più di una normale stanza sul mercato. In Basilicata due volte e mezzo più alte. Si arriva a 705 euro a Potenza. Chiamarli canoni calmierati è una presa in giro”.