Botte e coltelli a Bernalda. Furiosa lite in strada, due persone ferite

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Rissa in strada a Bernalda, due feriti gravi. I coinvolti ricoverati a Matera e Policoro. Ancora da chiarire le motivazioni

Momenti di grande tensione nel centro cittadino di Bernalda, in provincia di Matera, quando una violenta rissa è scoppiata tra due cittadini di origine straniera. Non chiari, al momento, i motivi che hanno portato gli uomini a mettere in atto la lite nel bel mezzo della strada, esplosa improvvisamente quando erano le 13 di ieri, domenica 25 ottobre, in Corso Italia. Stando alle prime informazioni raccolte dai Carabinieri, intervenuti sul posto, le persone coinvolte non sarebbero residenti in paese. Entrambi hanno riportato ferite ritenute gravi, tanto da portare al loro ricovero presso due distinte strutture ospedaliere (uno dei due è stato trasportato a Policoro, l’altro a Matera). Nessuno dei due, tuttavia, sarebbe in pericolo di vita.

BERNALDA, RISSA IN STRADA

La situazione, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe degenerata improvvisamente. Inizialmente, i due uomini sarebbero stati intenti in una discussione, rapidamente diventata più accesa fino a sfociare nella violenza. Stando alle testimonianze raccolte, le due persone coinvolte sarebbero arrivate a estrarre dei coltelli. Le Forze dell’ordine, allertate, sono intervenute rapidamente per sedare la rissa, accompagnate sul posto dai soccorritori del 118, ai quali sono spettate le prime cure ai feriti.

FERITE GRAVI MA NON LETALI

Entrambi avevano riportato delle ferite serie ma, a quanto sembra, non letali. Una volta trasportati in ospedale, gli inquirenti hanno dato via alle indagini, ascoltando testimoni e tentando di ricostruire la genesi della discussione, allo scopo di chiarire le ragioni di tanta violenza. Gli accertamenti delle Forze dell’ordine sono tuttora in corso, con l’obiettivo di risalire alle motivazioni dei due ma anche per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

IGNOTA LA MOTIVAZIONE DELLA LITE

Al momento, infatti, non risultano disponibili ulteriori dettagli su quanto accaduto. Una prima ricostruzione vedrebbe i due aver iniziato un diverbio, per poi trascendere i toni per finire, a un certo momento, col tirar fuori dei coltelli anche se non è nemmeno chiaro se la natura delle ferite riportate fosse compatibile con armi da taglio. Entrambi, dopo essere stati raggiunti dal 118, sarebbero comunque arrivati al pronto soccorso in condizioni gravi e con ferite ritenute serie.

Anche se dai contorni ancora vaghi, la vicenda ha comunque inevitabilmente portato a una forte reazione a livello social, dovuta anche all’origine straniera delle due persone coinvolte che, secondo quanto emerso, non sarebbero nemmeno residenti a Bernalda.

Solo pochi giorni fa, un’indagine sull’efficacia economica e tecnica del Cpr di Palazzo San Gervasio aveva riacceso il dibattito sulla popolazione straniera non regolare presente sul territorio della Basilicata.