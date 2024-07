Tragedia a Rotondella, incendio divampa in una casa, morta una donna

1 minuto per la lettura

Un incendio divampa all’interno di una abitazione a Rotondella in provincia di Matera, qui si consuma la tragedia: morta un donna

Tragedia a Rotondella. Un incendio che ieri sera ha interessato un’abitazione nel centro storico del paese ha provocato la morte della proprietaria della casa, Maurizia Aloisio, di 60 anni. Sono in corso le indagini per risalire alle cause del rogo. Le fiamme, si sono propagate attorno alle 19. Dopo lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza, l’area è stata sottoposta a sequestro. Posta sotto sequestro anche una bombola di gas tirata fuori dalla casa.

INCENDIO A ROTONDELLA, MORTA UNA DONNA, APERTA UNA INDAGINE

Sul posto il nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri della compagnia di Policoro, al lavoro per capire cosa abbia causato l’incendio che, fortunatamente, non ha interessato altre abitazioni in una zona difficilmente raggiungibile con i mezzi. Vedova da alcuni anni, Maurizia Aloisio lascia tre figli. In segno di lutto l’amministrazione comunale ha annullato i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, previsti per oggi.