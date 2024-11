Incidente mortale in quad nel Materano, verifiche sul mezzo

2 minuti per la lettura

A perdere la vita, nell’incidente mortale in quad avvenuto l’estate scorsa nel materano, un’insegnante di 45 anni; La Procura di Matera dispone le verifiche sul mezzo: una consulenza cinematica per stabilire le cause dell’accaduto

Una consulenza cinematica per ricostruire la precisa dinamica dell’incidente. A disporla il pubblico ministero della Procura di Matera, Lucia Spinelli. L’incidente è quello che, lo scorso 3 agosto, a Craco, ha portato alla morte di Giovanna Soldo, l’insegnante di 45 anni originaria di Salandra e residente a Potenza. Il 28 novembre la Procura affiderà l’incarico al tecnico che dovrà capire le cause di quanto è avvenuto e comprendere se vi sono eventuali responsabilità di un fatto tragico che va evidentemente approfondito al meglio anche perché la donna era sposata e madre di tre bimbe di 7, 11 e 13 anni.

GLI INDAGATI NELL’INCHIESTA

Nell’inchiesta sono indagati per omicidio colposo e lesioni il conducente del quad, Leonardo Masiello, 45 anni, di Policoro (difeso dall’avvocato Ferdinando Izzo, del foro di Matera) e Giovanni Battista Panio, titolare dell’azienda che ha noleggiato il mezzo (difeso dall’avvocato Pasquale Nicola Cirigliano del foro di Matera). Si tratta di un atto dovuto da parte della Procura per svolgere l’accertamento cinematico. Oltre a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente gli inquirenti intendono appurare anche se il motociclo fosse idoneo al trasporto di persone e fare chiarezza sullo stato di manutenzione del mezzo ed in particolare dell’impianto di frenaggio.

Inoltre, la Procura intende accertare anche la periodicità e la tipologia degli interventi manutentivi nonché la regolarità di collaudi e revisioni.

INCIDENTE MORTALE NEL MATERANO, COME INFLUIRANNO LE VERIFICHE SUL MEZZO NELL’INCHIESTA

In base agli esiti della consulenza cinematica e delle verifiche tecniche eseguite già in questi mesi sulle autorizzazioni, affidabilità del mezzo, assicurazione e altri aspetti amministrativi legati all’attività di noleggio del quad, Gli inquirenti valuteranno in che modo chiudere le indagini in relazione alla posizione di Masiello e Panio.

Soldo stava partecipando ad una escursione a bordo di un quad guidato da Masiello. All’improvviso il mezzo è sbandato finendo la sua corsa contro un guard rail. L’insegnante, sbalzata dal mezzo, è morta sul colpo. Era insegnante di inglese nella scuola primaria di Maschito e Montemilone. Il conducente nonché organizzatore dell’escursione invece, ricoverato in codice rosso al San Carlo Soldo .