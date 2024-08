Violenta tromba d’aria a Nova Siri, distrutto il lido Jonio

2 minuti per la lettura

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta su Nova Siri creando tanto spavento e gravi danni tra cui il lido Jonio distrutto

Un pomeriggio di paura per un’improvvisa tromba d’aria che si è abbattuta ieri (2o agosto 2024) sulla spiaggia di Nova Siri in maniera particolare. Nessun danno fortunatamente ai bagnanti che sono riusciti a ripararsi ma diversi danni alle cose. «Un lido, il lido Jonio è andato purtroppo distrutto» ha spiegato al “Quotidiano” il sindaco di Nova Siri Antonello Mele. «Così come ci sono stati problemi anche nella piazza sul lungomare dove è previsto il concerto di Ron. E che si è riempita d’acqua anche se siamo riusciti a risolvere la situazione in extremis. Non sono mancati anche problemi lungo alcune arterie stradali, fango e pietre sulla strada così come alcuni alberi caduti. Qualche problema anche sulla strada provinciale 104 della provincia di Matera». Altre situazioni soprattutto in aree interne e di campagna dovranno essere ulteriormente monitorate.

L’ORARIO IN CUI SI E’ ABBATTUTA LA TROMBA D’ARIA SULLA SPIAGGIA DI NOVA SIRI HA IMPEDITO DANNI PEGGIORI

Insomma un pomeriggio di ordinaria difficoltà che ha spazzato via in pochissimi minuti tutto quello che si è trovato davanti.

Fortunatamente l’orario di questa breve ma molto intensa tromba d’aria che ha mostrato mulinelli di vento e area nerissima ha evitato che vi potessero essere danni peggiori.

Perchè intorno alle 15 il numero dei bagnanti sulla spiaggia era evidentemente ridotto rispetto al pienone della mattinata.

L’evento comunque ha messo non poco in allarme e serviranno giorni per riuscire non solo sul lungomare ma anche sulle strade e soprattutto nelle campagne dove i danni non erano stati ieri ancora ben definiti a rimettere la situazione a posto.

La verifica di quanto successo è in continua evoluzione e verrà monitorata anche nelle prossime ore.

Ma questo tipo di evento è sostanzialmente la conferma che oramai la furia del meteo rischia di abbattersi facilmente su territori già fragili come quelli lucani e quindi l’attenzione e la prevenzione rispetto a questo tipo di eventi atmosferici deve risultare inevitabilmente massima per poter fronteggiare adeguatamente questo tipo di situazioni che finiscono per pesare non poco sull’andamento di una stagione estiva che risulta essere evidentemente cruciale per l’economia di una realtà territoriale come Nova Siri che punta evidentemente molto sia sull’accoglienza sia sul turismo.