Matera, si dimette il capo di Gabinetto del Comune

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Matera, Nicoletti senza capo di Gabinetto. Maria Rita Iaculli si dimette. Il sindaco la ringrazia e ora dovrà scegliere il sostituto. La difficile convivenza con la segreteria generale tra i possibili motivi del gesto

Maria Rita Iaculli non è più il capo di Gabinetto del Comune di Matera. Ha rassegnato ieri mattina, lunedì 28 settembre 2026, le dimissioni i cui motivi non sono stati ufficialmente resi noti. Stando ad indiscrezioni alla base della decisione vi sarebbe la difficile convivenza con la segreteria generale del Comune. Una difficoltà che avrebbe indotto la Iaculli a questo passo dopo un lungo periodo da capo di gabinetto prima nell’Amministrazione De Ruggieri, da vice commissario prefettizio durante il periodo di commissariamento e poi nuovamente a capo di Gabinetto nell’Amministrazione Nicoletti.

COMUNE DI MATERA SENZA CAPO GABINETTO, IACULLI SI DIMETTE

Adesso il sindaco dovrà evidentemente valutare la scelta migliore per la sostituzione ma non sarà evidentemente un’operazione facile. L’ipotesi più probabile è che il primo cittadino individui una persona di propria piena fiducia a cui affidare questo importante e delicato ruolo che comunque andrà coperto visto anche il momento complesso e le tante difficoltà politiche che l’Amministrazione Nicoletti sta oggi attraversando.

DIMISSIONI NON PREVISTE, IL SINDACO ORA DOVRÀ SOSTITUIRLA

La perdita dell’apporto della Iaculli non era affatto prevista né prevedibile malgrado il rinnovo del suo incarico nel giugno scorso sia stato oggetto ad agosto di un’interrogazione dell’opposizione sull’organizzazione degli uffici che non prevedeva un incarico rinnovabile per più di un anno e a titolo oneroso. Nei giorni scorsi la stessa Amministrazione comunale pur senza mai interrompere il rapporto con la Iaculli aveva provveduto ad una revisione dell’organizzazione degli uffici comunali attraverso una nuova delibera. Prevedendo che la scelta del capo di gabinetto fosse legata al mandato del sindaco rientrando nelle possibilità assegnate dal testo unico degli enti locali e ammettendo q uindi che il rapporto di lavoro fosse a titolo oneroso e non gratuito. Un cambiamento che, da parte dell’Amministrazione, sembrava aver sanato e superato la situazione che dunque non avrebbe nulla a che fare con la scelta maturata ieri mattina da parte della stessa Iaculli.

LE PAROLE DI NICOLETTI

«A nome mio personale e di tutta la città – dichiara il Sindaco Nicoletti – desidero ringraziare la d.ssa Iaculli per l’impegno, la disponibilità e la professionalità nel servizio reso per Matera. Ha svolto il proprio incarico con impareggiabile serietà e responsabilità, affrontando con competenza le diverse esigenze legate al ruolo».

Il Sindaco sottolinea inoltre come le dimissioni rappresentino la conclusione di un percorso professionale nel quale «non sono mai venuti meno fiducia, collaborazione e spirito di servizio nei confronti dell’Ente e della comunità».

«Maria Rita Iaculli, nel corso della sua brillante carriera di servitrice dello Stato, è stata e resta un esempio di dedizione al lavoro e al supremo bene pubblico. La sua scelta di rimettere l’incarico lascia un profondo vuoto che affronteremo con rinnovata attenzione e responsabilità. A lei auguro ogni bene per il futuro personale» conclude il primo cittadino.

LA NOTA DEL COMUNE DI MATERA

Nella medesima nota il Comune di Matera assicura, al contempo, «la piena continuità dell’attività amministrativa e del servizio di Gabinetto. Saranno garantite tutte le funzioni necessarie a supportare l’attività del Sindaco e dell’Amministrazione, senza alcuna interruzione, in vista delle successive determinazioni organizzative».

NICOLETTI E LA SCELTA DEL NUOVO CAPO DI GABINETTO

Adesso la prossima scelta sarà il nuovo capo di Gabinetto. Ma Nicoletti non sembra intenzionato a guardarsi troppo lontano. La decisione potrebbe maturare nel giro di alcuni giorni ma comunque in questo delicato momento dell’Amministrazione servirà certamente riempire immediatamente un vuoto nello staff e permettere al primo cittadino di concentrarsi sulle questioni politiche e amministrative.