Emergenza idrica, anche il fuoco amico contro Bardi in Basilicata

Il deputato di Fdi, Salvatore Caiata, chiede al governatore Vito Bardi di intervenire in merito all’emergenza idrica in Basilicata

«QUELLO però che vorremmo sapere dalla politica regionale è cosa intenda fare per ridurre i disagi quotidiani per i cittadini e soprattutto perché non si è intervenuti prima».

Si è rivolto così ieri il deputato potentino di FdI, Salvatore Caiata, alla giunta regionale di centrodestra, guidata dal governatore Vito Bardi. Intervenendo sui disagi provocati dalle interruzioni idriche per la mancanza d’acqua nell’invaso della Camastra.

FDI NON RISPARMIA BARDI SULL’EMERGENZA IDRICA IN BASILICATA



«Dalle foto che vediamo è possibile notare la presenza di ampie banchine di fango che inevitabilmente ci fanno porre delle domande». Ha proseguito Caiata. «Da quanto tempo la diga della Camastra non viene pulita e defangata? Quanto fango c’è nell’invaso? La manutenzione della rete idrica è una necessità di cui siamo tutti consapevoli eccetto, evidentemente, i dirigenti di Acquedotto Lucano che avrebbero dovuto programmarla prima di arrivare all’emergenza. Perché non è stata fatta?».

L’IRONIA DI CAIATA: C’È CHI SI AFFIDA ALLA DANZA DELLA PIOGGIA



Quindi l’affondo proprio su Al spa. «Non possiamo neanche lontanamente immaginare che nel 2024 l’unica soluzione che l’ente è in grado di trovare sia la danza della pioggia». Ha concluso il deputato meloniano. «Per questi motivi bisognerebbe convocare con urgenza, un Consiglio regionale straordinario (…) prima di dover registrare il fallimento gestionale della risorsa idrica. Lo chiedo come deputato, come esponente del centrodestra ma soprattutto come cittadino».