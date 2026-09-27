Basilicata, FI replica a Daniele Manca: «Bardi non fugge, è l’opposto»

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Le reazioni all’intervista del “Quotidiano” al commissario Pd, Daniele Manca. FdI: «I democrat senza memoria». Lega: «Fotografia inesistente»

«Parlare di un presidente Bardi che “fugge” o che pensa ad altro rispetto ai bisogni della nostra comunità significa descrivere una realtà inesistente”. Replica così in una nota Vincenzo Taddei, vice segretario regionale vicario di Forza Italia Basilicata alle dichiarazioni rilasciate da Daniele Manca, commissario straordinario del Partito democratico, nell’intervista esclusiva pubblicata ieri, sabato 26 settembre 2026, dal “Quotidiano del Sud”.

TADDEI, FI, REPLICA AL COMMISSARIO DEL PD LUCANO, DANIELE MANCA

«Il presidente Vito Bardi è alla guida della Regione Basilicata con la serietà e con il rigore che tutti gli riconoscono – ha proseguito Taddei nel suo comunicato -. La sua ultima elezione a segretario regionale di Forza Italia Basilicata non è assolutamente un passo indietro rispetto all’azione di governo, né tantomeno l’avvio di chissà quale disimpegno. Si tratta dell’esatto opposto, in quanto significa assumersi la responsabilità di dare al partito e alla coalizione una linea solida e coesa».

«LAVORO CONCRETO E ASCOLTO DEI CITTADINI»

Il vice segretario regionale lucano di FI ha evidenziato che «questa Giunta regionale ha saputo dare risposte chiare e coraggiose, a partire dal sostegno concreto alle famiglie con la misura storica del bonus gas…», anche se «i problemi aperti ci sono e nessuno intende nasconderli. Penso infatti al futuro dell’area industriale di Melfi, alla sanità territoriale e al potenziamento delle infrastrutture. Si tratta di sfide decisive su cui la maggioranza di centrodestra sta investendo risorse e programmazione». Ad ogni modo, senza «alimentare polemiche sterili», conclude Taddei, «la risposta di Forza Italia e del presidente Bardi continuerà a essere quella del lavoro concreto e dell’ascolto dei cittadini».

GIORDANO, FDI, «MANCA UN MINIMO DI MEMORIA SUI VENT’ANNI DI CENTROSINISTRA IN REGIONE»

Per Michele Giordano, presidente provinciale di Fratelli d’Italia di Matera, «nella lunga diagnosi manca qualche dettaglio: una proposta riconoscibile, un partito in salute e, soprattutto, un minimo di memoria sui vent’anni di centrosinistra alla Regione».

L’esponente di FdI prosegue: «Daniele Manca ne ha per tutti. Nell’intervista al “Quotidiano del Sud” mette il centrodestra lucano e nazionale sul banco degli imputati e passa in rassegna sanità, automotive, petrolio, infrastrutture, trasporti, giovani, spopolamento e autonomia. Il catalogo delle presunte disgrazie è completo. Poi si cerca il resto. E manca. Manca, soprattutto, una proposta politica capace di andare oltre la formula sempreverde secondo cui tutto va male e naturalmente potrebbe andare meglio».

«MANCA LA MEMORIA»

Giordano evidenzia che al commissario del Pd lucano «Manca la memoria. Perché se la Basilicata di oggi presenta problemi strutturali sedimentati nel tempo, qualche domanda dovrebbe riguardare anche chi quella Regione l’ha amministrata per due decenni e a livello nazionale ha tagliato su sanità, investimenti produttivi e sostegni alle imprese del Sud e ha causato, con l’ideologia ambientalista, i problemi energetici di cui oggi paghiamo le conseguenze a care spese».

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FANELLI, LEGA, «UNA FOTOGRAFIA DELLA BASILICATA CHE NON ESISTE»

Anche per Francesco Fanelli, esponente della Lega e presidente della Prima commissione del Consiglio regionale, Manca consegna «una fotografia della Basilicata che non esiste». Perché, a suo giudizio, «è legittimo fare opposizione. Meno credibile è cancellare con un colpo di spugna tutto ciò che si sta facendo e presentare ogni problema della Basilicata come se fosse nato con il Governo Bardi».

Il consigliere leghista si sofferma quindi su alcune problematiche – sanità, infrastrutture, petrolio – sollecitando anche l’indicazione, da parte del Pd, di possibili soluzioni alle criticità esistenti.

«AL PD LSCIAMO LA COSTRUZIONE DELLA PROPRIA ALTERNATIVA»

«Il centrodestra ha ricevuto dai lucani un mandato per governare e quel mandato intendiamo portarlo avanti assumendoci fino in fondo le nostre responsabilità – prosegue Fanelli -. Al Pd lasciamo la costruzione della propria alternativa e il suo percorso congressuale. Noi preferiamo occuparci dei problemi della Basilicata e delle soluzioni concrete. Perché una Regione non si aiuta raccontandola ogni giorno come una terra senza futuro: si aiuta lavorando per costruirglielo».