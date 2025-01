La Questura di Potenza si rafforza: arrivano 22 nuovi poliziotti

1 minuto per la lettura

Potenza: arrivano 22 nuovi poliziotti, la Questura si rafforza con l’arrivo di nuovi agenti, portando maggiore sicurezza in città.

POTENZA- Un importante potenziamento per le forze dell’ordine lucane. Il Questore di Potenza, Giuseppe Ferrari, ha presentato oggi, 16 gennaio 2025, i 22 nuovi agenti che andranno a rinforzare l’organico della Questura.

«Garantiranno alla nostra Questura un apporto molto qualificato e ci permetteranno di migliorare ulteriormente la nostra attività e rendere più efficaci i nostri servizi». Ha dichiarato il Questore della Polizia di Stato. «In totale, il saldo rispetto a chi è andato via dal capoluogo lucano – ha specificato Ferrari – è di cinque ispettori, uno che andrà al Commissariato di Melfi, e undici assistenti agenti in più». «Molti dei nuovi arrivati a Potenza – ha spiegato il questore – sono giovani ma già con buona esperienze, anche in grandi città come Napoli, Roma e Bologna. Sono sicuro che daranno un importante contributo al nostro lavoro. Valuteremo in quali uffici destinare questi nuovi operatori e quali incarichi affidare loro. Alcuni, anche su indicazione del Dipartimento di Pubblica sicurezza – ha concluso – andranno a rafforzare l’Ufficio immigrazione e la Squadra mobile». La presentazione dei nuovi poliziotti che prenderanno servizio nella città della Barilicata è avvenuta nei locali della Questura di Potenza