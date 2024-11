San Severino lucano, in fiamme autobus con 8 studenti a bordo

1 minuto per la lettura

Brucia autobus a San Severino lucano sulla strada provinciale 4

SAN SEVERINO LUCANO (PZ) Poteva davvero finire in tragedia ma, per fortuna e per la prontezza del conducente Giuseppe Rinaldi, nessuno si è fatto male a San Severino Lucano dove, oggi pomeriggio intorno alle 15, è andato a fuoco un autobus delle autolinee “Rocco”, che percorreva la tratta “San Severino-Senise-San Brancato” con a bordo ancora 8 studenti che stavano tornando alle rispettive case. Le fiamme si sono sprigionate mentre il mezzo stava percorrendo la Strada provinciale 4, all’altezza della frazione di “Cropani”. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri. Nell’attesa del completamento delle operazioni di spegnimento, il traffico proveniente da Francavilla in Sinni è stato deviato attraverso la frazione di “Villaneto”.