Pro Loco Basilicata Italìa: premiati i volti illustri della regione

Si svolgerà a Lagopesole la premiazione del “Pro Loco Basilicata Italìa”, saranno premiati sette lucani che si sono distinti in Italia e nel mondo.

CASTEL LAGOPESOLE (POTENZA)- Si terrà domenica 15 dicembre 2025, alle ore 17, presso la sala Pasolini di Castel Lagopesole, la cerimonia di premiazione del “Premio Pro Loco Basilicata Italìa” 2024. Un riconoscimento che quest’anno va a sette personalità lucane che si sono distinte a livello nazionale e internazionale nei rispettivi ambiti.

Tra i vincitori figurano nomi di spicco come Isabella Romano, giornalista del Tg1, nota per il suo impegno nel raccontare le storie della Basilicaa. Nicola Timpone, direttore artistico del Festival Internazionale Marateale, che ha contribuito a far conoscere la regione attraverso la cultura e l’arte. E Vito Santarcangelo, amministratore unico della società Informatica, un esempio di eccellenza nel campo dell’innovazione. Ma non solo. Saranno premiati anche la karateka Terryana D’Onofrio, il comico e cabarettista Dino Paradiso, il pesista paralimpico Donato Telesca e la scrittrice Fabienne Agliardi.

ROCCO FRANCIOSA «RICONOSCIMENTO A IMPORTANTI PERSONALITà LUCANE»

Alla presentazione della manifestazione è intervenuto Rocco Franciosa, Presidente regionale dell’Ente Pro Loco Basilicata Aps e Consigliere nazionale Ente Pro Loco Italiane Aps. Durante la conferenza stampa è stato segnalato anche l’intervento di Carlo Lucia, presidente della Pro Loco Castel Lagopesole. E’ intervenuto anche Giorgio Costantino direttore Generale Bcc Basilicata.

«Il comitato regionale su segnalazione delle Pro Loco e degli enti lucani affiliati alla rete associativa terzo settore Ente Pro Loco Italiane – ha dichiarato Franciosa – ha inteso conferire un riconoscimento a importanti personalità lucane di respiro nazionale ed internazionale che con il loro impegno e la loro opera esaltano e manifestano la lucanità in Italia e nel mondo».

«Per celebrare l’orgoglio lucano – ha proseguito Franciosa- il premio è stato intitolato Italìa, omaggio a quel territorio sud-occidentale della Basilicata. L’Enotria dell’età del ferro, che gli storici antichi chiamarono poi appunto Italìa e che infine si è esteso a tutta la Nazione. Per questo motivo, grazie al prezioso lavoro artigianale di Maria Teresa Romeo, pittrice e ceramista di Pisticci, come simbolo del premio è stata ideata una riproduzione di una delle tante scoperte archeologiche relativa agli enotri avvenute in Basilicata: la grande olla risalente all’VIII secolo a.C., ritrovata a Tursi (Mt) e custodita nel Museo della Siritide di Policoro (Mt), identificativa della ceramica e della cultura enotria».

CARLO LUCIA: «ONORATI DI OSPITARE UNA CERIMONIA COSÌ IMPORTANTE COME LA PRO LOCO BASILICATA ITALÌA

«Siamo onorati di ospitare a Castel Lagopesole una cerimonia così importante – ha dichiarato Carlo Lucia Presidente della Pro Loco ospitante –. E, di celebrare anche in questo modo i quarant’anni del nostro ente turistico-culturale. Nell’occasione sarà, infatti, consegnato un ricordo dell’anniversario raggiunto ai soci fondatori e ai presidenti che in tutti questi anni si sono impegnati a portare avanti la valorizzazione e la promozione del borgo federiciano».

Il Direttore generale della Bcc Basilicata Giorgio Costantino ha sottolineato: «siamo fieri di essere partner di quest’iniziativa e delle Pro Loco che quotidianamente lavorano per valorizzare il territorio, le sue persone. E, cercano di combattere lo spopolamento a cui assistiamo ogni giorno. Un’azione, quella di Ente Pro Loco Basilicata, che in questo caso premia le menti lucane eccellenti che danno lustro alla nostra regione in tutto il mondo».

L’evento è patrocinato dalla Regione Basilicata, dall’Apt Basilicata e dal Comune di Avigliano. Gode anche del sostegno del fondo etico della Bcc Basilicata, della New Form Potenza. Texture Italy di Donato Cirella, artigiano lucano, che donerà ai premiati un plaid celebrativo con l’immagine del Castello di Lagopesole.