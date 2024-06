“Musica senza etichetta” celebra il talento e la solidarietà

1 minuto per la lettura

Il 22 giugno l’evento clou della decima edizione del festival “Musica senza etichetta”. Il rapper Madman in concerto.

Sabato 22 giugno, nel parcheggio antistante il Campus di Macchia Romana dell’Università degli Studi della Basilicata, si terrà l’evento clou della decima edizione del festival “Musica senza etichetta”. La serata sarà un crescendo di emozioni e talento, caratterizzata dalla premiazione e dalle esibizioni dei vincitori dei contest musicali “Road to Mse”, dedicati a band emergenti e deejay. Ma il clou della serata sarà l’attesa performance del rapper Madman.

MUSICA SENZA ETICHETTA: L’INIZIATIVA

Organizzato dall’associazione studentesca Esn Sui-Generis Basilicata, questo festival non è solo un momento di intrattenimento, ma un vero e proprio impegno sociale all’interno del programma “Potenza Città dei Giovani 2024”. Ciò che rende davvero speciale questa edizione è l’accento sulla solidarietà. L’ingresso al concerto sarà gratuito, in linea con la tradizione del festival, e verrà promossa un’iniziativa di beneficenza chiamata ‘Biglietto solidale’. Gli spettatori sono incoraggiati a donare generi alimentari destinati agli indigenti della città, in collaborazione con Io Potentino e il progetto Magazzini Sociali. Un gesto che non solo aiuta chi è meno fortunato, ma mira anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della lotta allo spreco alimentare.

Il percorso verso questa serata memorabile è cominciato un mese fa con i due contest dedicati ai deejay e alle band emergenti, che hanno visto partecipazioni entusiastiche e competizioni accese. I vincitori avranno l’opportunità di ricevere premi speciali, inclusi buoni da spendere localmente e la possibilità di aprire il concerto di Madman, una vetrina prestigiosa per i talenti emergenti della regione.

Non è solo un concerto: è un evento che unisce cultura, musica e impegno civico in una notte di festa e solidarietà. “Musica senza etichetta” non è solo un festival, ma un esempio tangibile di come la gioventù possa essere motore di cambiamento sociale attraverso l’arte e la condivisione.