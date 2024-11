Minacce ai calciatori dopo Picerno- Crotone: 17 daspo ai tifosi

2 minuti per la lettura

17 tifosi: di cui 15 del Crotone e 2 del Picerno, sono stati colpiti da Daspo per violenza e minacce allo stadio “Donato Curcio”.

POTENZA – La partita di playoff tra Picerno e Crotone, disputata lo scorso 7 maggio allo stadio comunale “Donato Curcio”, ha lasciato un’amara eredità. Il Questore della Provincia di Potenza, Giuseppe Ferrari, ha infatti emesso ben 17 Daspo nei confronti di tifosi coinvolti in gravi incidenti durante e dopo l’incontro.

I protagonisti negativi sono stati principalmente alcuni supporters calabresi, che hanno dato vita a scene di violenza inaudita. Sono quindici provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, con prescrizioni, che vedono coinvolti alcuni tifosi crotonesi. Non sono stati solo i tifosi ospiti a finire nel mirino delle autorità. Anche due sostenitori del Picerno sono stati sanzionati con il Daspo per aver acceso materiale pirotecnico all’interno dello stadio, mettendo a rischio l’incolumità degli spettatori.

Nei concitati momenti finali della partita di Playoff dello scorso Campionato di Serie C-Girone C, “Picerno-Crotone”, disputata allo stadio comunale “Donato Curcio” di Picerno, mentre la squadra di casa in vantaggio, un gruppo di tifosi crotonesi si sono arrampicati sulla recinzione perimetrale dell’impianto sportivo, oltrepassando la rete di contenimento, invadendo il campo e minacciando i giocatori avversari. Le accuse rivolte ai calciatori del Crotone sono state pesanti. I tifosi li hanno addebitato loro lo scarso rendimento che, nell’occasione, avrebbe causato la sconfitta e il conseguente mancato passaggio del turno. Inoltre i sostenitori crotonesi hanno preteso, che i calciatori abbandonassero, come poi effettivamente avvenuto, sul campo le maglie di gioco, prima di rientrare negli spogliatoi.

DASPO E OBBLIGO DI FIRMA PER I QUINDICI TIFOSI DEL CROTONE

Per questi gravi comportamenti, il Questore ha disposto Daspo della durata compresa tra uno e otto anni, con l’obbligo di firma presso la Questura di Crotone in occasione delle partite del Crotone. La misura è stata convalidata dall’Autorità Giudiziaria.