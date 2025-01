A Belcastro è vietato “ammalarsi”. La notizia arriva anche alla Bbc

1 minuto per la lettura

Anche l’emittente britannica Bbc è rimasta incuriosita dalla notizia del paesino calabrese, Belcastro, che “ha vietato ai residenti di ammalarsi”

Londra – “Un paesino italiano ha vietato ai residenti di ammalarsi”; Così hanno titolato i britannici della Bbc, anche loro incuriositi dalla singolare ordinanza del sindaco di Belcastro, piccolo centro della Calabria, “una delle regioni più povere” del Bel Paese.

LEGGI ANCHE: Belcastro, il sindaco vieta ai cittadini di “ammalarsi”

L’emittente britannica ha riportato alcune parti tra le più colorite del decreto e delle dichiarazioni del sindaco Antonio Torchia. I 1.200 cittadini di Belcastro, di cui metà ha più di 65 anni, “hanno l’ordine di evitare di contrarre qualsiasi malattia che possa richiedere assistenza medica d’emergenza”. Ai residenti è anche ordinato di “non assumere comportamenti che possano essere dannosi e di evitare incidenti domestici”, e di “non uscire di casa troppo spesso, viaggiare o praticare sport, piuttosto meglio riposare per la maggior parte del tempo”. Ma la mossa era “ovviamente una provocazione ironica”, ha detto Torchia, sottolineando però come questa stia avendo più effetto degli avvisi urgenti inviati precedentemente alle autorità locali.

L’ambulatorio medico di Belcastro è aperto solo sporadicamente e non offre copertura nei fine settimana, nei giorni festivi o dopo l’orario di lavoro, spiega la Bbc. Per Torchia è difficile “sentirsi tranquilli quando si sa che se si ha bisogno di assistenza, l’unica speranza è quella di arrivare in tempo al Pronto Soccorso, ma le strade sono quasi più rischiose di qualsiasi malattia”. La cattiva gestione politica e le interferenze mafiose hanno devastato il sistema sanitario calabrese – scrive la Bbc – ricordando che è stato messo sotto amministrazione speciale dal governo quasi 15 anni fa.