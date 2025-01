Belcastro, il sindaco vieta ai cittadini di “ammalarsi”

2 minuti per la lettura

Ordinanza surreale quella emanata dal sindaco di Belcastro Antonio Torchia che vieta ai suoi concittadini di “ammalarsi” denunciando cosi l’emergenza sanitaria che vive il comune

BELCASTRO (CATANZARO) – La provocatoria ordinanza del sindaco di Belcastro è ben più di una denuncia. Assume, piuttosto, i contorni del grido di allarme per una comunità che vede restringersi, stando alle stesse motivazioni espresse dal sindaco, i propri diritti all’assistenza sanitaria. Con la guardia medica che il più delle volte sarebbe chiusa, la postazione 118 più vicina a diversi chilometri, il primo pronto soccorso utile ancora più lontano, l’unica cosa che resta al sindaco Antonio Torchia è emanare una ordinanza in cui stabilisce che è “vietato ammalarsi”. Nell’ordinanza il sindaco impone ai propri cittadini di evitare comportamenti che possano mettere a rischio la loro salute perché il paese sostanzialmente è «privo di copertura sanitaria».

BELCASTRO, ECCO PERCHÉ IL SINDACO VIETA DI AMMALARSI

Torchia parte dalla considerazione che «la popolazione di Belcastro è composta da una percentuale di anziani vicina al 50%», quindi elenca le tante criticità quotidiane: anzitutto «è scoperta l’emergenza nelle ore notturne nei prefestivi e festivi», inoltre «la chiusura ormai cronica e a singhiozzo della postazione di continuità assistenziale medica ha effetti deleteri per la sicurezza del cittadino, la postazione 118 Suem più vicina è sita nel Comune di Sersale e la stessa non è medicalizzata, il pronto soccorso più vicino – rimarca il sindaco di Belcastro -, si trova presso l’ospedale Pugliese di Catanzaro a circa 45 km di distanza», in più i limiti di velocità imposti sulle strade provinciali sono «di 30/h km per raggiungere Catanzaro».

Tutte queste criticità, prosegue il sindaco Torchia nell’ordinanza, lo inducono a ritenere necessario «adottare atto urgente e indifferibile di natura precauzionale», e quindi a ordinare «ai cittadini del Comune di Belcastro di evitare di contrarre qualsiasi malattia e patologia che necessiti un intervento medico soprattutto d’urgenza e di assumere comportamenti che non mettano a rischio la salute, evitando qualsiasi incidente anche domestico e pertanto è opportuno non uscire troppo spesso o viaggiare o fare sport restando invece il maggior tempo possibile a riposo». L’ordinanza sarà in vigore «fino alla completa copertura giornaliera della postazione di continuità assistenziale», conclude il sindaco di Belcastro.