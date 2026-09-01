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Lamezia, incendiata automobile in sosta nel cortile di una concessionaria.

| 1 Settembre 2026 11:09 | 0 commenti

Lamezia, incendiata automobile in sosta nel cortile di una concessionaria.

auto incendiata, Lamezia
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Incendiata un’automobile in sosta nel cortile di una concessionaria d’auto a Lamezia Terme. Il sistema di videosorveglianza riprende l’autore del gesto.

LAMEZIA TERME – Torna l’ombra del racket in città? Le immagini delle telecamere di videosorveglianza non lasciano spazio al dubbio. E’ di natura dolosa, infatti, l’incendio di un’autovettura in sosta nel piazzale di una concessionaria d’auto di via del Progresso.  Nella nottata, tra il 31 agosto e l’1 settembre 2026, la Volante del commissariato di Lamezia Terme  interveniva alla concessionaria d’auto  Mondo Auto, concessionaria ufficiale DR automobili, per l’incendio di un’autovettura, parcheggiata all’interno del cortile nella parte più esterna. A essere interessata dall’incendio una Fiat Punto che era stata data in permuta alla concessionaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme.

INCENDIATA AUTOMOBILE NEL PIAZZALE DELLA CONCESSIONARIA DI LAMEZIA: È UN ATTO DOLOSO

Non c’è poi voluto molto per stabilire che l’incendio è di natura dolosa in quanto, dal riscontro delle immagini delle telecamere della videosorveglianza, visionate nell’immediatezza, si è notata una fiammella che dalla strada arrivava sul tetto della Fiat Punto. Sono in corso le indagini della Polizia di Stato non solo per identificare l’autore ma anche per arrivare al movente che non si esclude possa essere di matrice estorsiva.

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