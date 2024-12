Ragazze morte nell’auto in fiamme, indagati due giovani

3 minuti per la lettura

Ragazze morte nell’auto in fiamme: due giovani indagati, la Mercedes con 5 persone a bordo era uscita fuori strada la vigilia di Natale

SAN PIETRO A MAIDA (CZ) – L’auto con a bordo cinque ragazzi finisce fuori strada, si ribalta fra la campagna e impatta contro due alberi incendiandosi. Alla fine il bilancio è drammatico: due ragazze morte. Una serata in un locale della movida lametina si è, infatti, trasformata in un’alba tragica alla vigilia di Natale intorno alle 4.30 del mattino.

Cinque ragazzi (tre uomini e due donne, tra cui una minorenne) a bordo di una Mercedes, presa in prestito dal conducente tornato dalla Svizzera per le vacanze di Natale, erano quasi giunti a destinazione. Ma dopo alcuni chilometri qualcosa va storto sulla strada del ritorno alle porte del paese. Piove, l’asfalto è viscido, forse anche l’alta velocità. Tutti elementi che fanno perdere il controllo al conducente dell’auto che finisce fuori strada in una curva. L’auto finisce in una campagna concludendo la corsa dopo aver impattato contro un albero di ulivo e poi una quercia.

L’auto (alimentata a benzina) si incendia, i due davanti riescono a uscire dall’abitacolo dandosi però alla fuga, probabilmente presi dal panico. Dietro è seduto un altro ragazzo, riesce anche lui a uscire dall’auto cercando di soccorrere le due ragazze dietro nel momento in cui l’auto è avvolta dalle fiamme. Non riuscendoci, a piedi si dirige verso il paese cercando i soccorsi per la due ragazze rimaste incastrate fra le lamiere contorte dall’auto. Ma alla fine i soccorsi non riescono a tirare fuori le ragazze andate incontro a una morte atroce visti i loro corpi estratti carbonizzati dai vigili del fuoco. Hanno così perso la vita la diciottenne Anna Pileggi di San Pietro a Maida e Maria Sonetto, diciassettenne di Curinga. Entrambe erano delle studentesse.

La tragedia, sulla quale è aperta un’inchiesta, è avvenuta in località Guarna di San Pietro a Maida. Nonostante il tempestivo intervento, all’arrivo dei soccorsi la vettura era completamente avvolta dalle fiamme. I tre ragazzi riportavano ferite lievi e contusioni. Affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il trasferimento all’ospedale di Lamezia sono ancora sotto shock e ricoverati.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Girifalco e poco dopo il magistrato di turno per l’autorizzazione al recupero della salme. Il pm della Procura, Emanuela Costa, ha aperto un’inchiesta per stabilire anche chi fosse alla guida della Mercedes. Ma anche se le due vittime (sulle quali sarà effettuata l’autopsia) erano decedute prima che l’auto s’incendiasse. Tutti elementi al vaglio degli inquirenti che hanno iscritto sul registro degli indagati i due giovani che erano seduti davanti ma che non hanno ancora fornito agli inquirenti certezze su chi fosse alla guida fra i due.

Una volta infatti stabilito il conducente, lo stesso dovrà rispondere di omicidio stradale e violazione del codice della strada, mentre entrambi dovranno rispondere di omissione di soccorso. Ai carabinieri, che stanno eseguendo le indagini, spetta il compito di raccogliere gli elementi (tra cui anche gli esiti dell’alcol test e tossicologici) per poi depositarle al pm che si dovrà determinare. Un contributo alle indagini dovrebbero fornirlo le immagini delle telecamere della videosorveglianza già passate al setaccio. In particolare quelle di una stazione di servizio di via del Progresso a Lamezia. La telecamera potrebbe avere immortalato l’auto con bordo i cinque ragazzi nel momento in cui la Mercedes era sulla strada del ritorno. Altre risposte per gli inquirenti arriveranno dalle autopsie sui corpi carbonizzati delle due vittime che accerteranno anche se sono decedute prima dell’incendio dell’auto o se si sarebbero potute salvare se estratte dall’auto.