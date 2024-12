Vigilia tragica a San Pietro a Maida: 2 ragazze morte in un’incidente

3 minuti per la lettura

Tragedia a San Pietro a Maida, due ragazze (una minorenne) morte in un incidente. Una delle due era di Curinga

SAN PIETRO A MAIDA – Alba tragica nel lametino alla vigilia di Natale. Erano le 4.30 di oggi, 24 dicembre 2024, quando un’auto con a bordo cinque ragazzi finisce fuori strada e prende fuoco: morte due ragazze (una minorenne), salvi altri tre ragazzi a bordo dell’auto. Hanno perso la vita Anna Pileggi, di 18 anni, di San Pietro a Maida, e Maria Sonetto, di 17 anni, di Curinga. La tragedia (sulla quale è stata aperta un’inchiesta) è avvenuta in località Guarna di San Pietro a Maida.

TRAGICO INCIDENTE A SAN PIETRO A MAIDA, APERTA UN’INCHIESTA

Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, una Mercedes, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo in un tratto in discesa e prima di imboccare una curva, ribaltandosi al di fuori della carreggiata andando e impattando contro alberi di ulivo e una quercia. A bordo cinque giovani tre ragazzi e due ragazze. Quest’ultime, rimaste incastrate, sono decedute all’interno della vettura che a seguito dell’impatto si è incendiata.

Nonostante il tempestivo intervento, all’arrivo dei soccorsi, la vettura era completamente avvolta dalle fiamme. I tre ragazzi che riportavano ferite lievi e contusioni affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e poco dopo il magistrato di turno per l’autorizzazione al recupero della salme. Il pm della Procura, Emanuela Costa, ha aperto un’inchiesta per stabilire anche chi fosse alla guida della Mercedes e se le due vittime (sulle quali verrà effettuate l’autopsia) fossero decedute prima che l’auto s’incendiasse.

TRAGICO INCIDENTE A SAN PIETRO A MAIDA, IL CORDOGLIO DEL SINDACO

«La notizia di questo tragico incidente – commenta il sindaco di San Pietro a Maida, Domenico Giampà – sta sconvolgendo la nostra San Pietro a Maida, in una vigilia di Natale che ricorderemo per sempre. Due famiglie e due comunità: la nostra San Pietro e Curinga vengono colpite da questo improvviso e profondo dolore. Una dinamica assurda a pochi passi dal centro abitato, ci fa sentire increduli e impotenti. Ci stringiamo forte forte, facciamolo tutti, intorno ai cari, ai familiari, di questi due fiori strappati proprio nel bel mezzo della loro più bella primavera».

«L’ABBRACCIO COMMOSSO DI LAMEZIA TERME»

E a nome dell’intera amministrazione comunale di Lamezia Terme, il sindaco, Paolo Mascaro, esprime «il più profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie di Anna e Maria, le due giovanissime vittime che la scorsa notte hanno tragicamente perso la vita nell’incidente avvenuto a San Pietro a Maida, in località Guarna. Questa tragedia ha colpito profondamente le nostre comunità, lasciando un vuoto che sarà difficile colmare. Due giovani vite spezzate in un momento che avrebbe dovuto essere di spensieratezza e gioia. Con rispettosa commozione, ci stringiamo al dolore delle famiglie, consapevoli che nessuna parola potrà mai alleviare una perdita così grande»

Il primo cittadino lametino poi rivolge «un appello accorato a tutti i giovani ad essere prudenti e ad avere cura della propria vita ricordando che ogni momento di gioia può trasformarsi purtroppo in tragedia. Il nostro pensiero va anche ai tre ragazzi sopravvissuti, con l’auspicio che possano riprendersi non solo dalle ferite fisiche ma anche da quelle dell’anima che inevitabilmente porteranno con sé. Un ringraziamento sincero va ai Vigili del Fuoco, ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine per il loro impegno in un contesto così drammatico. Oggi, l’amministrazione comunale e tutta la città di Lamezia Terme si uniscono in un abbraccio solidale e commosso con chi soffre per un evento che ha drammaticamente offuscato ogni natalizio momento di letizia».