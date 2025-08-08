I misteri sulla morte del medico: il corpo di Blaganò senza vestiti

2 minuti per la lettura

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Il corpo del medico Antonio Blaganò (di cui ieri si sono tenuti i funerali nella Cattedrale San Pietro e Paolo di Lamezia) sarebbe stato trovato senza vestiti, che erano sparsi nei pressi dove è stato rinvenuto il cadavere (da un primo esame esterno del medico legale sul luogo del ritrovamento sarebbe emerso che da come si presentava il corpo la morte sarebbe sopraggiunta a più di qualche giorno dalla scomparsa) otto giorni dopo la sparizione.

Anche su questo elemento sono stati necessari sul luogo diversi rilievi scientifici degli investigatori dei carabinieri. Un altro elemento che infittisce ancora di più il caso. Un altro perchè che dovrà trovare risposta sulla scomparsa e sul ritrovamento senza vita del medico lametino Antonio Blaganò, 67 anni, scomparso il 24 luglio scorso e ritrovato morto nel pomeriggio dell’1 agosto scorso fra Nocera Terinese e San Mango.

Otto giorni dopo scomparsa il ritrovamento (in un luogo impervio a cinque chilometri di distanza dal punto dove era stata trovata l’auto di Blaganò in località Buda di San Mango d’Auquino). Sarà ora la relazione del medico legale Alessandro Tarallo incaricato dalla Procura per effettuare l’esame autoptico che dovrà dare delle risposte sulle cause del decesso (la relazione del medico legale sarà depositata in Procura e sarà presa in visione dal consulente medico legale di parte, Carmine Barberio, nominato dai familiari del medico) sul quale non mancano gli interrogativi: perchè il medico è uscito di fretta (con una scarpa a un piede e una ciabatta all’altro, entrambi indossati, tra l’altro, nel senso inverso) e di notte dalla postazione di Guardia medica di Nocera Terinese dove prestava servizio? E la macchina trovata all’alba del 25 luglio scorso dai carabinieri in una stradina isolata in territorio di San Mango D’Aquino? Altro elemento da chiarire gli occhiali da vista del medico che sono stati trovati distanti sia dal luogo dove è stata rinvenuta l’auto che dal luogo dove è stato trovato poi il corpo senza vita. A questi si aggiunge il corpo del medico trovato senza vestiti che erano sparsi nelle vicinanze del cadavere stesso.

I FUNERALI DEL MEDICO BLAGANO’

C’era tanta gente ieri pomeriggio alle esequie del medico davanti alla cui bara non è certo passata inosservata la presenza della sua inseparabile cagnolina Molly. Tanta commozione durante l’omelia di don Carlo Cittadino il quale ha spesso ricordato la figura di medico «dedicando la vita per curare gli altri», parlando anche di un «morte misteriosa» e, infine, rivolgendo un pensiero alla famiglia del medico e un ringraziamento alle forse dell’ordine per l’instancabile lavoro di ricerca per il ritrovamento.