Catanzaro, cosmetici tossici con “Lilial”: 3 rinvii a giudizio e 40mila sequestri in tutta Italia

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Cosmetici tossici al Lilial: tre rinviati a giudizio e sequestrati oltre 40.000 prodotti tra Catanzaro, Campania e in tutta Italia dopo analisi chimiche.

CATANZARO – Si è conclusa con il rinvio a giudizio di tre rappresentanti legali l’importante indagine condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro contro la commercializzazione di prodotti estetici pericolosi. L’operazione ha fatto luce su una vasta rete di distribuzione di cosmetici contenenti sostanze vietate dalla normativa europea.

Al centro dell’inchiesta si trova il Butylphenyl Methylpropional, fragranza sintetica nota come Lilial, utilizzata abitualmente in profumi e creme. Tale sostanza è stata ufficialmente vietata dal 1° marzo 2022 poiché classificata come tossica e cancerogena per la salute umana. Le analisi chimiche effettuate sui campioni hanno confermato la presenza della molecola, nonostante fosse espressamente indicata nelle etichette dei prodotti ancora esposti sugli scaffali.

I NUMERI DELL’OPERAZIONE DI CATANZARO E I SEQUESTRI IN TUTTA ITALIA DI COSMETICI TOSSICI CONTENENTI LILIAL

L’attività investigativa si è articolata in due fasi principali: Sequestro di circa 1.300 prodotti pronti per la vendita presso attività commerciali locali. Poi attraverso l’esame dei documenti contabili, le Fiamme Gialle hanno individuato 5 società fornitrici con sedi in Piemonte, Lombardia, Veneto e Campania. Le perquisizioni estese ai magazzini di queste società hanno portato al ritiro dal mercato di ulteriori 40.000 confezioni di cosmetici tossici. Oltre al materiale per il confezionamento. Le evidenze emerse dalle indagini sono state inserite nel Rapex (Rapid Exchange of Information System). Questo è il sistema comunitario di allerta rapida per i prodotti non alimentari. Questo passaggio consente a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea di condividere informazioni tempestive sui rischi per la salute, garantendo il ritiro dei prodotti pericolosi dai mercati internazionali.