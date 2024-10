Lamezia, turista in grave crisi epilettica salvato da un poliziotto

1 minuto per la lettura

Un turista tedesco all’aeroporto di Lamezia Terme colpito da una crisi epilettica, salvato grazie all’intervento tempestivo di un poliziotto

LAMEZIA TERME – Una vacanza che stava per trasformarsi in tragedia per un tedesco proveniente da Hannover. Un intervento tempestivo, infatti, ha evitato il peggio questa mattina 17 ottobre 2024 all’aeroporto di Lamezia Terme, quando un passeggero di nazionalità tedesca, M. S., è stato colpito da una grave crisi epilettica nell’area del check-in. Erano circa le 10 quando il vice sovrintendente della Polizia di Stato, Walter Lento, in servizio presso la Polizia di Frontiera Aerea, ha notato turista tedesco crollare improvvisamente a terra, tremando in preda a forti convulsioni.

Senza esitazione, il poliziotto è intervenuto tempestivamente per soccorrerlo, seguendo i protocolli di emergenza. Il sottufficiale di Polizia ha posizionato l’uomo su un fianco per prevenire il soffocamento, assicurandosi che la lingua non bloccasse le vie respiratorie. Durante la crisi, ha cercato poi di stimolare la lucidità del paziente ponendogli domande incisive, mentre il collega Antonio Sonetto isolava l’area per mantenere il flusso d’aria e garantire la sicurezza del passeggero.

Contemporaneamente, i colleghi Giuseppe Parisi, Armando Di Laghi e Arcangelo Rizzuto hanno attivato la postazione medica dell’aeroporto e richiesto l’intervento del 118. Grazie poi all’assistenza della dipendente Sacal, Mileto, che ha tradotto in tedesco, è stato possibile comunicare con il turista, il quale era in attesa di un amico, arrivato per accompagnarlo. Nonostante l’accaduto, dopo le prime cure mediche, il turista ha rifiutato il ricovero e ha lasciato l’aeroporto insieme all’amico.

Il rapido intervento del vice sovrintendente Lento si è rivelato decisivo per salvare la vita al turista tedesco, evitando complicazioni peggiori in una situazione piuttosto critica. Un altro esempio di prontezza e professionalità da parte della Polizia di Stato, che ogni singolo giorno garantisce la sicurezza dei passeggeri negli aeroporti italiani.