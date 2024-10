Turista salvato a Lamezia, per riconoscenza scriverà al Capo della polizia

2 minuti per la lettura

Un poliziotto l’ha salvato durante una crisi epilettica all’aeroporto di Lamezia Terme ed ora il turista tedesco Siol Michael scriverà per riconoscenza al capo della Polizia

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Da un episodio che avrebbe potuto segnare la vacanza in modo tragico, è nata invece una storia di riconoscenza e affetto. Di ritorno dalla sua settimana di vacanza in Calabria, un turista tedesco, colpito in aeroporto da un’improvvisa crisi epilettica e salvato da un poliziotto, ha voluto esprimere al poliziotto tutta la sua gratitudine con una lettera – che invierà al Capo della Polizia – e un abbraccio sentito. Il gesto del vice sovrintendente della Polaria, Walter Lento, non è solo un esempio di professionalità, ma anche di umanità e solidarietà, qualità che hanno reso questo evento un ricordo positivo per il turista tedesco e una testimonianza del valore del lavoro svolto ogni giorno dalle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE: Lamezia, turista in grave crisi epilettica salvato da un poliziotto

Si è conclusa, infatti, con una storia di gratitudine e umanità la vacanza di Siol Michael, turista tedesco arrivato a Lamezia Terme con un volo diretto da Hannover per godersi una settimana di relax sulle coste calabresi. La visita, però, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Il 17 ottobre scorso, appena giunto all’interno dell’aerostazione, il turista è stato colpito da un grave attacco epilettico che avrebbe potuto avere conseguenze fatali.

LA RICONOSCENZA DEL TURISTA SALVATO A LAMEZIA

In suo soccorso è intervenuto prontamente il vice sovrintendente della Polizia di Stato, Walter Lento, il quale, con grande prontezza e sangue freddo, ha evitato che il turista soffocasse a causa della propria lingua, che stava istruendo le vie respiratorie.

LEGGI ANCHE: Lamezia, sindacato Fsp: «plauso al poliziotto che ha salvato il turista»

Grazie alla tempestività dell’intervento del poliziotto, il malcapitato ha potuto riprendersi e proseguire la sua vacanza in tranquillità. E così, al termine della sua settimana di vacanza, mentre si apprestava a salire sul volo di ritorno per Hannover, Siol Michael ha incontrato di nuovo in aeroporto il suo “angelo custode”. Riconoscendo immediatamente il poliziotto che lo aveva soccorso, Michael ha voluto esprimergli tutta la sua gratitudine e riconoscenza. Si è così conclusa una vacanza che il turista tedesco difficilmente dimenticherà.