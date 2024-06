Catanzaro, chiede il permesso di soggiorno ma è ricercato: arrestato

1 minuto per la lettura

Era ricercato in Ungheria il 27 enne turco che ha chiesto il permesso di soggiorno per protezione internazionale, si sospetta essere capo di un gruppo di tratta dei migranti.

CATANZARO- Un cittadino turco di 27 anni è stato arrestato, nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato. Il 27enne è già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona commessi in Italia. Aalcuni giorni fa, si è recato all’Ufficio Immigrazione per richiedere il permesso di soggiorno per protezione internazionale.

Gli accertamenti da parte Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile, hanno permesso di appurare che sul suo conto pendeva un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità ungheresi.

L’uomo è stato quindi arrestato e condotto presso la casa circondariale di Siano a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Un arresto questo che riveste particolare importanza. Il 27 enne turco è, infatti, sospettato di essere a capo di un gruppo criminale. In particolare il gruppo sarebbe dedito all’assistenza degli stranieri nell’attraversamento illegale delle frontiere dei Paese Europei nell’anno 2022.

Il procedimento dell’uomo ricercato in Ungheria, che in Italia sperava di ottenere il permesso di soggiorno, è incardinato presso la Corte d’Appello di Catanzaro.